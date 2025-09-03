Chile vive calvario en Eliminatorias por una figura: confirman lo peor

Quedan algunas horas para que la selección de Chile enfrente a Brasil en condición de visitante. Un vibrante partido que dará de qué hablar para despedirse solamente de estas Eliminatorias, dado que los dirigidos por Nicolás Córdova ya no tiene chances de sellar la clasificación directa ni por el repechaje.

Nicolás Córdova tomó las riendas de la selección de Chile después de la salida de Ricardo Gareca que se fue sin pena ni gloria en la pelea por sellar la clasificación tras algunos años de mala suerte en las Eliminatorias para clasificar a un Mundial.

En la lista de convocados, el entrenador de la ‘Roja’ decidió dejar afuera a varios futbolistas de la ‘Generación Dorada’ de Chile. Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas no hacen parte de los citados. Sí Ben Breneton Díaz que regresó al combinado nacional tras negativas de Ricardo Gareca, además de la novedad de Lucas Assadi que viene siendo la figura de Universidad de Chile.

A su vez, en la lista también apareció una de las grandes figuras de esta Chile que deberá encontrar una nueva generación para estas dos fechas restantes y para intentar sellar la clasificación para el Mundial de 2030. Se trata de Darío Osorio del FC Midtjylland de Dinamarca. Sin embargo, Osorio entregó una mala noticia para la selección austral.

NICOLÁS CÓRDOVA DESCONVOCÓ A DARÍO OSORIO DE LA SELECCIÓN DE CHILE

Por medio de la página de la selección de Chile, el combinado dirigido por Nicolás Córdova afrontará este cierre de las Eliminatorias con la sensible baja de Darío Osorio que en su equipo, Midtjylland sufrió un desgarro antes de sumarse a la concentración de los australes.

Los tiempos no le darán la mano con la necesidad de recuperarse a tiempo de cara a los encuentros ante Brasil y Uruguay para despedirse de este ciclo de Eliminatorias. Infortunadamente, Nicolás Córdova pierde a una de sus figuras y a un líder de este cambio generacional al que le apuestan en esta nueva gestión del entrenador de la Sub-20 que deberá dirigir por lo menos, estos dos juegos.

En el comunicado expedido por Chile, indicaron que, “el Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria”. Además, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) deja incertidumbre con la participación de otros dos convocados.

La ANFP indicó que, “se informa que los jugadores Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro Cuerpo Médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay".

