Chile vs Brasil: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Chile, muy necesitado de puntos, recibe a la Selección de Brasil por el inicio de la triple fecha de clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 programada para septiembre, con la clara ilusión de escalar en la tabla y quitarle el invicto al Scratch.

CHILE VS BRASIL: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Chile, el compromiso Chile vs Brasil se puede ver en TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, Chilevision. En Brasil también lo puede apreciar por Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network. Este encuentro entre chilenos y brasileños se puede ver en México a través de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Chile: 9:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Estados Unidos: 9:00 pm (este), 6:00 pm (pacífico)

México: 8:00 pm

España: 2:00 am (viernes 3 de septiembre)



Los pupilos del seleccionador de La Roja, Martín Lasarte, se juegan mucho en los encuentros que se avecinan: después de Brasil toca jugar con Colombia y Ecuador en calidad de visitante, partidos clave si quieren salir del séptimo puesto que actualmente ocupan en el mapa sudamericano y aumentar sus opciones de clasificar.



Y es que quedan 11 partidos para definir qué países se darán cita en el certamen mundialista y, a la fecha, Chile acumula solo seis puntos en seis partidos disputados, contando para sí una única victoria ante Perú por 2-0 a fines de 2020.



Pero más allá de las dificultades, la selección de Lasarte se aferra a un hito que esperan replicar: la última derrota sufrida por Brasil en duelos por eliminatorias fue justamente ante Chile en octubre de 2015, en un 2-0 con goles de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez; desde entonces, Brasil no ha caído en esa instancia.



La idea, señalan desde el plantel chileno, es repetir la hazaña y quebrar el puntaje perfecto de la verdeamarela que acumula 18 positivos en seis duelos jugados, seguido con 12 puntos por su escolta Argentina.



Sus opciones de juego podrían replicar lo hecho en Copa América, donde si bien Chile fue eliminado por Brasil en cuartos de final, los locales se vieron complicados en la elaboración de su juego y marcaron solo después de una espectacular asistencia del número 10, Neymar Jr.



Para mañana, en todo caso, la ofensiva chilena no contará con el talento de Alexis Sánchez que una vez más se ausenta por dificultades físicas, pero Martín Lasarte presentó novedades en el ataque.



La tarea será comandada por el capitán y portero del cuadro, Claudio Bravo, que junto a los referentes de la llamada Generación Dorada como Mauricio Isla, Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Eduardo Vargas conforman la columna vertebral del plantel.



En el ataque aparecieron nombres como Iván Morales, que pasa por un gran momento en Colo-Colo, y el chileno nacionalizado Robbie Robinson, joven atacante del Inter de Miami en la liga estadounidense.



Ambos delanteros fueron opciones ante las ausencias de Sánchez y de Benjamin Brereton, delantero del Blackburn Rovers que hizo su debut en la pasada Copa América y que no podrá estar para los partidos de septiembre por restricciones sanitarias impuestas por la Premier League, que afectaron de igual manera al central Francisco Sierralta.



Pero la negativa del fútbol inglés no afectó solo a los chilenos: Tite dejó de contar con nueve de sus estrellas para los encuentros de la triple fecha, donde después de Chile deberá chocar en el clásico frente a Argentina y luego con el seleccionado de Perú.



La canarinha perdió los referentes Ederson y Gabriel Jesús, del Manchester City; Alisson y Fabinho, del Liverpool; su capitán Thiago Silva, del Chelsea; Fred, del Manchester United, Rapinha, del Leeds; y Richarlison, del Everton.



El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", en todo caso, tiene banca: entre los nombres de reemplazo fueron convocados Vinicius Jr, extremo del Real Madrid; y el compañero de Eduardo Vargas en el Atletico Mineiro, Hulk.



La ausencia de Roberto Firmino, Richarlison y Gabriel Jesús, titulares habituales del equipo comandado por Tite, coloca a Hulk como uno de los favoritos para acompañar a Neymar en el ataque de la selección en Santiago.



Con esas condiciones, Brasil busca llevarse los tres puntos desde Santiago para continuar con una campaña clasificatoria hasta ahora perfecta, con seis victorias en seis partidos, siendo líder con 18 puntos y una amplia ventaja sobre sus escoltas.



La Canarinha realizó un último entrenamiento el miércoles en Sao Paulo antes de viajar a Santiago, se medirá a Chile en la noche del jueves y volverá al país el viernes.



El domingo recibirá a Argentina en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo también por las eliminatorias y el 9 de septiembre se medirá a Perú en la Arena Pernambuco de la ciudad brasileña de Recife.