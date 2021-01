Claudio Bravo se unió a Vidal y puso a Rueda a la altura de Guardiola

Tras la polémica salida de la Selección de Chile del estratega colombiano, Reinaldo Rueda, varios ex jugadores y futbolistas activos dieron a conocer su punto de vista sobre el futuro de la selección ‘austral’.

Hace un par de días, el capitán Arturo Vidal, manifestó a través de sus redes sociales, el disgusto por la partida del vallecaucano: “Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial. Se entiende y se respeta, principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad”.

Sin embargo, a estas palabras se unió el portero Claudio Bravo, quien en una charla con el medio deportivo TNT Sports de Chile, dijo que es un tema complejo por la presión que se manejaba tras los malos resultados en las últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas: “Cuando no se dan los resultados y hay especulaciones de si se va o se queda, es complicado. Pero hay que estar en la piel del técnico. Muchas veces estamos en el papel del jugador, pero no al otro lado. En Sudamérica es muy difícil y demanda mucho".

A pesar de la salida de Rueda al banquillo técnico de la Selección Colombia, el actual portero del Real Betis aseguró que Chile tuvo a uno de los técnicos que están al nivel de entrenadores de élite como Pep Guardiola, Marcelo Bielsa y otros: “Es gente que está a otro nivel. Reinaldo en la Selección es exactamente lo mismo que ellos. Si tú ves dónde ha estado, también ha hecho cosas que uno puede observar y aprender. Los técnicos que están en ese nivel le sirven a cualquier jugador".

Finalmente, Bravo reveló la charla que tuvo con su ex entrenador ‘Pep’ Guardiola, quien le expresó que tenía ‘madera’ para ser entrenador de fútbol profesional: “Me llamó (Guardiola) y me dijo que me veía potencial para ser entrenador. Que debía empezar a visualizar esa idea y expandir mis conocimientos. Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además, he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", sentenció el guardavalla.



Hay que resaltar que Reinaldo Rueda será presentado oficialmente a los medios de comunicación el próximo 19 de enero a las 12:30 del medio día, donde comenzará su segundo ciclo bajo la dirección técnica de la ‘tricolor'.