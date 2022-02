Juan Pablo Varsky, reconocido periodista argentino, considero que la Selección Colombia armó la tormenta perfecta para estar casi eliminada de cualquier posibilidad de clasificar al próximo mundial.

El analista, de medios como DirecTV Sports y el periódico la nación de Buenos Aires, señaló las causas por las cuales el conjunto cafetero pende de un hilo para estar en la próxima cita orbital.

En primer lugar, Juan Pablo Varsky señaló a la dirigencia por no haber sabido elegir al candidato idóneo que reemplazará a Josep Pékerman.

"Con la salida de Pékerman, Colombia se engañó. En su estudio de mercado ignoró la incidencia de perfiles y características y la relación con la materia prima a disposición. Pasó de un entrenador-docente (hasta con rasgos de maestro particular), y de estructuras tácticas lógicas como el argentino, a un técnico también capaz (Queiroz), pero con estilo opuesto desde el manejo de grupos y también desde lo estratégico, que en su currículum arrastra choques contra las principales figuras (Cristiano Ronaldo, por ejemplo) y que suele encarcelar sobre la raya a talentosos que necesitan la cancha de frente", dijo Varksy en una colimna para Bolavip.

También puso sobre la mesa a Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, por no haber sabido interpretar el contexto y haber podido manejar adecuadamente la nómina de jugadores.

"Espasmódicamente ofreció destellos de su generación dorada, pero en contadísimas excepciones se presentó como un equipo que hiciera recordar a aquel que había sellado boleto a un par de Mundiales consecutivos. Un rasgo destructivo llamó al siguiente y se creó la tormenta perfecta en contra. Y ahora la tiene frente a sus ojos", añadió.

Finalmente cuestionó la estructura del fútbol colombiano, la cual no le ha permitido contar con jugadores menores de 23 años en las últimas convocatorias para afrontar las eliminatorias.

"Luis Díaz, abanderado de la próxima ilusión, ya tiene 25. Colombia fabrica joyas a pesar de no tener cimientos internos sólidos. Su competencia de ascenso es pequeña, por lo cual no aprovecha su territorio como podría. Cuenta con las condiciones para ensanchar la base, pero no lo hace".