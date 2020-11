Colombia: cinco jugadores que se encuentran a una amarilla de no estar ante Brasil

Después de caer en casa ante Uruguay, la Selección Colombia ya piensa en el compromiso ante la Selección de Ecuador en donde algunos de sus jugadores ‘referentes’ deben tener mucho cuidado para que el juez del compromiso (Jesús Noel Valenzuela) no les muestre la tarjeta amarilla durante el partido.

Y es que James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez (titulares) y Edwin Cardona juegan el partido en Quito con ‘pinzas’ para evitar alguna amonestación y perderse el encuentro de la fecha cinco de las Eliminatorias a Qatar contra Brasil.



Si bien es cierto, tras sufrir la derrota y goleada inesperada en Barranquilla, Carlos Queiroz cuenta con la mayoría de su ‘arsenal’ para traerse los tres puntos en Quito y así no complicar el camino a Qatar 2022, hay que recordar que Yerry Mina no puede estar en este compromiso debido a que salió expulsado por doble amarilla en el partido ante Uruguay.

Por otra parte, el estratega Queiroz debe escoger ‘muy bien’ los compañeros de estos cinco jugadores, ya que ellos serán los encargados de ‘darles una mano’ a James, Dávinson, Díaz, Lerma y Cardona para que estos no se pierdan el próximo compromiso en el mes de marzo de 2021.

Cabe resaltar que según la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para este compromiso en Ecuador, ningún jugador de la ‘tricolor’ dio positivo por Covid-19.