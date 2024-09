Colombia en riesgo: la ventaja que tendrá Chile para el juego en Barranquilla

Cada vez falta menos para el inicio de la doble fecha de Eliminatorias del mes de octubre, en donde Colombia enfrentará a Bolivia en El Alto y a la Selección de Chile en Barranquilla.

Aunque Colombia se centra en obtener un buen resultado ante Bolivia, lo cierto es que no se puede escapar un punto contra La Roja, pues el cuadro dirigido por Ricardo Gareca está más que listo para darle una vuelta a sus últimos resultados y escalar en la tabla de posiciones del torneo para acudir al Mundial 2026 del que México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Desde hace un par de días, el entrenador argentino al frente de Chile reveló su lista de convocados para la doble fecha de las Eliminatorias en las que se medirá ante Brasil y Colombia, aunque la lista de jugadores seleccionados ha sido más que polémica en dicho país, lo cierto es que esto podría darle una ventaja al equipo sobre Néstor Lorenzo.

"Lo que analizamos es lo que veíamos mejor para el partido con Brasil y Colombia. Queremos ver muchachos que tienen que convivir con el plantel y la Selección. Resolvimos esto. Algunos muchachos deben vivir su propia experiencia, aparte de los méritos personales que pueden tener, ya que se están desenvolviendo bien", explicó Gareca sobre su convocatoria.

Pues bien, uno de los puntos que más ha llamado la atención es la ausencia de Ben Brereton, atacante inglés con nacionalidad chilena, además de la convocatoria de cuatro elementos de la U de Chile. Esto podría ser una ventaja para Gareca en Barranquilla, pues los cuatro jugadores de la U vienen de conocerse en su club y pueden brindar soluciones rápidas en ataques ante la necesidad de salir en ataques con velocidad tras aprovechar algún espacio que deje Colombia en zona defensiva. Como si fuera poco, el anuncio de la convocatoria desde hace días da más espacio para la concentración de los convocados y se asume que ahora Néstor Lorenzo es el que deberá ajustar algún nombre de su lista tras conocer los elementos que tendrá Chile.

"Uno puede considerar fecha a fecha. Ahora llamamos a cuatro de la U porque están atravesando un buen momento y queremos ver otras opciones. Hace ocho fechas que tratamos de sostener algo. Más allá de eso, también tenemos que conseguir resultados. Hay que ir viendo opciones, esos nos lleva a contar con determinados jugadores. Hoy se ven jugadores que antes no, y viceversa, los que estaban y ya no. No es nada más que eso. Solo queremos ver otras opciones".

Lista de convocados Chile para Eliminatorias

Porteros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes

Defensores: Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Matías Zaldivia, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames, Fabián Hormazábal y Marcelo Morales.

Centrocampistas: Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Carlos Palacios, Luciano Cabral.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Víctor Dávila, Gonzalo Tapia.