Colombia enfrenta a Ecuador con el objetivo de mejorar su ataque en la Eliminatoria

La Selección Colombia enfrentará este jueves 14 de octubre a Ecuador en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 12 de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Previo al encuentro, Reinaldo Rueda, director técnico del equipo nacional, se refirió la falta de gol de los delanteros colombianos y cómo superar el momento.

"Son momentos y rachas de los goleadores. Lo han vividos todos los goleadores del mundo. Trato de tocar el tema con los análisis de video cuando se dan las situaciones que parecen increíbles, pero que se dan en el juego. Esos hombres nos van a hacer felices y nos van a hacer abrazar en el momento más oportuno. Ellos quieren porqué ha sido su constante", dijo.

Rueda también declaro que como cuerpo técnico se les ha dado la confianza y en cada entrenamiento se trabajan aspectos de definición.

"De parte del cuerpo técnico hay que darles toda la confianza y seguir respaldándolos y creer en ellos, que seguro lo van a lograr. En lo poco que trabajamos siempre hacemos ejercicios de finalización pensando en lograr esa coordinación", añadió.

Por otro lado, el estratega nacional elogió el rendimiento del defensa Carlos Cuesta y la progresión que ha tenido como profesional.

"Carlos ha demostrado jerarquía desde muy joven. Ha tenido muy buena formación y lo ha demostrado con su profesionalismo, con el carácter que tiene, con la concentración y como vive los partidos", afirmó.

Finalmente, Reinaldo Rueda aclaró que no se atreve a decir en qué porcentaje de su idea de juega está la Selección Colombia ante el poco tiempo de trabajo.

"Las bajas han impedido confirmar la idea de juego. Cada mes, a veces. toca empezar a hacer otro equipo. Otro conjunto. Me siento moralmente incapaz de decir en qué porcentaje está el equipo con la idea de juego. No es fácil. La idea ha sido mantener lo mismo con diferentes interpretes. No es fácil porqué no hay tiempo de preparar", puntualizó.