Colombia es tercero: tabla de posiciones y próxima fecha de las Eliminatorias

Este martes 13 de octubre se llevó a cabo la segunda fecha de las Eliminatorias con cinco vibrantes partidos que tuvieron como protagonista ineludible al VAR y la polémica arbitral, pero también varios goles de gran factura y cotejos muy agradables.

A primera hora, Argentina venció a Bolivia en la altura de La Paz luego de remontar un marcador adverso e imponerse 2-1 con un gran partido de Lionel Messi y una nueva decepción del equipo de César Farías.

Más adelante, Ecuador dio la gran sorpresa de la jornada y le pasó por encima a Uruguay con marcador de 4-2, haciendo respetar su localía. Posteriormente, Venezuela cayó como local ante Paraguay por la mínima diferencia.

La jornada la cerraron Chile y Colombia en Santiago con un polémico partido que tuvo al árbitro como protagonista principal y que dejó un marcador de..

Tabla de posiciones, Eliminatorias Sudamericanas:

1. Brasil 6 pts (+7)

2. Argentina 6pts (+2)

3. Colombia 4pts (+3)

4. Paraguay 4pts (+1)

5. Ecuador 3pts (+1)

6. Uruguay 3pts (-1)

7. Chile 1pt (-1)

8. Perú 1pt (-12)

9. Venezuela 0pt (-4)

10. Bolivia 0pt (-6)

Próxima fecha:

12 de noviembre:

Chile vs Perú

Argentina Paraguay

Colombia vs Uruguay

Bolivia vs Ecuador

Brasil vs Venezuela