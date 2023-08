La Federación dio su versión: lo que verdaderamente pasó con Julián Quiñones

La Selección Colombia se alista para lo que serán las Eliminatorias 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutará ante Venezuela el próximo 7 de septiembre en Barranquilla y podría tener varias novedades para la convocatoria.

Una de las posibilidades que pedía la prensa pedía tener en el combinado nacional era la de Julián Quiñones. El delantero del América de México era uno de los llamados para integrarse en el ataque de la tricolor por su gran rendimiento en su paso por Atlas.

Sin embargo, en las últimas horas una polémica se despertó en torno a la convocatoria del jugador para la tricolor. Un documento enviado al club rojínegro para bloquear al colombiano y avisar sobre su posible convocatoria se hizo público.

Lea también: “Fue un lapsus”: Jesurún salió a apagar el ‘incendio’ que provocó Lorenzo en la Selección

El problema fue que desde la prensa mexicana se apuntó que el jugador había decidido declinar esa opción y cerrarle las puertas al elenco cafetero. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún habló con Carlos Antonio Vélez en su habitual espacio 'Palabras Mayores' de Antena 2 y aclaró el tema.

"Nosotros, cuando hay partidos de fecha FIFA y Eliminatorias, el procedimiento es bloquear a los jugadores de los equipos internacionales 20 días antes. Hay que avisar que Colombia podría o podrá convocar a ese jugador para que ellos estén enterados. Eso fue lo que paso en los partidos ante Alemania e Irak", dijo inicialmente en referencia al documento publicado.

El presidente aclaró que para los dos partidos anteriores, el jugador no fue convocado: "Se hicieron 50 cartas, pero en el proceso de la convocatoria Julián Quiñones no estuvo incluido. Para las Eliminatorias ya se enviaron las 45 cartas, pero la convocatoria se hará cinco o seis días antes de que se vaya a iniciar el viaje. Son dos procesos, el primero de liberación y el segundo de convocatoria".

Por último, Jesurún confirmó que aún no tienen conocimiento de que el delantero haya rechazado jugar con el equipo tricolor. Esa carta es un bloqueo al que estamos obligados. Hasta el momento, el jugador no nos ha notificado nada. El jugador es completamente libre, si él quiere vestir la camiseta de otra selección es su libertad. No hay ley ni nada que pueda obligarlo.

Le puede interesar: Se viene noticia 'gorda' en el Junior y faltaría que se haga oficial: "Bolillo renunció anoche"

Con esto, Quiñones sigue sin confirmar si jugará por Colombia o México. Habrá que esperar las convocatorias siguientes de ambos seleccionados para conocer la decisión del futbolista.