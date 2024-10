Colombia: Lorenzo prepara una novedad en la convocatoria; es oficial

La Selección Colombia tuvo una destacada participación en las Eliminatorias de octubre. Pese a la derrota contra Bolivia en el Estadio Municipal El Alto, recompusieron el andar superando con creces a Chile en Barranquilla. Infortunadamente, de esos dos partidos se conoció la baja de Yaser Asprilla que podría ser la primera baja para Néstor Lorenzo en noviembre.

Por su parte, con la posible baja de Yaser Asprilla, Néstor Lorenzo tendrá poco más que una semana para definir la lista oficial de los convocados para enfrentar a Uruguay y a Ecuador en Montevideo y en Barranquilla respectivamente. Para esta nueva convocatoria, no se esperan mayores novedades con respecto a los citados en octubre, dado que le dio resultado al argentino.

Vea también: Rayo Vallecano rompió el silencio sobre la lesión de James: es oficial

Aunque todavía no está confirmada la baja de Yaser Asprilla, por lo menos para el primer partido ante Uruguay, Néstor Lorenzo no podrá contar con Jhon Córdoba quien fue amonestado y sumó acumulación de tarjetas. Deberá pagar una fecha de sanción. No obstante, sí podrá estar contra Ecuador.

Yerson Mosquera tampoco podrá estar dentro de los convocados por la durísima lesión con el Wolverhampton, pero afortunadamente, compensa en la zaga defensiva con el regreso de Carlos Cuesta, quien no pudo estar en octubre con el combinado nacional.

CARLOS CUESTA REGRESÓ A LOS ENTRENAMIENTOS CON EL GENK

Para nadie es un secreto que contra Uruguay hay que ganar por altura, y Carlos Cuesta es un jugador idóneo para vencer el juego aéreo que tienen los charrúas. El zaguero ex Nacional se retiró del partido ante el KV Mechelen por la liga de Bélgica. Cuesta sufrió una lesión en su gemelo derecho.

El entrenador, Thorsten Fink confirmó el regreso del defensor central a la dinámica del Genk. Carlos Cuesta se sumó a la par de sus compañeros e inició los entrenamientos pensando en enfrentar al Gent en la próxima jornada de la Jupiler Pro League de Bélgica.

Le puede interesar: Lorenzo tiene un plan tras la lesión de James: ya se lo comunicaron

En ese orden de ideas, será vital que Carlos Cuesta pueda sumar la mayor cantidad de entrenamientos y de minutos partido a partido antes de conocer la lista de convocados, en donde seguramente figurará por la necesidad en la zaga defensiva. A la espera quedará la decisión de su entrenador pensando en no arriesgarlo para lo que se viene en la competencia local e internacional con la selección.