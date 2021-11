Colombia no levanta cabeza: Hace cuánto no gana ni hace gol en Eliminatoria

La Selección Colombia no levanta cabeza en la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 después de empatar este martes 16 de noviembre 0-0 con Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 14.

Con la igualdad, el seleccionado nacional llegó a un preocupante registro, ya que acumuló cinco compromisos en los que no ha anotado y por consecuencia no ha ganado.

Desde el triunfo 3-1 sobre Chile del 9 de septiembre, los dirigidos por Reinaldo Rueda han empatado cuatro duelos (Vs Uruguay, Vs Brasil, Vs Ecuador y Vs Paraguay) y ha perdido uno (Vs Brasil)

En total, son 470 minutos de Colombia sin vencer las redes contrarias en la Eliminatoria. El último jugador que marcó en Colombia fue Luis Fernando Díaz en el minuto 74 del triunfo sobre Chile.

A pesar de no hacer gol y no ganar, el equipo nacional se mantiene en puestos de clasificación al Mundial de Qatar 2022, ya que es cuarto en la tabla de posiciones con 17 puntos luego de tres victorias, ocho empates y tres derrotas con 16 goles a favor y 17 en contra.

En la próxima jornada, Colombia recibirá a Perú el 27 de enero de 2022 y visitará a Argentina el 1 de febrero.