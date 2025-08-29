Colombia no tiene excusa: dato obliga a ganarle a Bolivia en Eliminatoria

Colombia tiene la obligación de ganarle a Bolivia

En la previa al partido se han dado a conocer una serie de estadísticas que ponen a Colombia con una obligación extra de ganarle a Bolivia en condición de local en el Metropolitano.

Y es que el seleccionado boliviano solo ha ganado un partido de los ocho que ha jugado en condición de visita en la Eliminatoria.

Adicionalmente, los dirigidos por Óscar Villegas han anotado únicamente cuatro goles por fuera de su país y han recibido 25 goles.

La única celebración boliviana como visitante en la Eliminatoria fue el 10 de septiembre de 2024, cuando superó 2-1 a Chile en Santiago.