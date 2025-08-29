Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 10:37
Colombia no tiene excusa: dato obliga a ganarle a Bolivia en Eliminatoria
Colombia recibe a Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria.
La Selección Colombia enfrentará el próximo jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de acabar la racha de seis jornada sin victoria en el clasificatorio y con la ilusión de lograr un resultado positivo para asegurar el boleto al Mundial.
Colombia tiene la obligación de ganarle a Bolivia
En la previa al partido se han dado a conocer una serie de estadísticas que ponen a Colombia con una obligación extra de ganarle a Bolivia en condición de local en el Metropolitano.
Y es que el seleccionado boliviano solo ha ganado un partido de los ocho que ha jugado en condición de visita en la Eliminatoria.
Adicionalmente, los dirigidos por Óscar Villegas han anotado únicamente cuatro goles por fuera de su país y han recibido 25 goles.
La única celebración boliviana como visitante en la Eliminatoria fue el 10 de septiembre de 2024, cuando superó 2-1 a Chile en Santiago.
Resultados de Bolivia como visitante en la Eliminatoria
Brasil 5-1 Bolivia
Paraguay 1-0 Bolivia
Uruguay 3-0 Bolivia
Chile 1-2 Bolivia
Argentina 6-0 Bolivia
Ecuador 4-0 Bolivia
Perú 3-1 Bolivia
Venezuela 2-0 Bolivia
Le puede interesar
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos
Fuente
Antena 2