Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 10:01
Colombia recibe buena noticia para enfrentar a Venezuela: recupera 2 figuras
La Selección Colombia terminará su participación en las eliminatorias con una buena noticia ante Venezuela.
Cada vez falta menos para que lleguen a su fin las eliminatorias sudamericanas, queda solamente una fecha por disputarse, pero para ella ya llegan definidas las seis selecciones que se quedaron con el cupo directo a la cita mundialista, solamente hace falta definir al equipo que se quedará con el cupo del repechaje, el cual está disputado entre Bolivia y Venezuela.
La Selección Colombia ya forma parte de una de las seis selecciones que cuentan con un cupo asegurado a la siguiente instancia de la competencia al haber vencido en condición de local a Bolivia. Sin embargo, todavía le hace falta cumplir con el compromiso que se llevará a cabo en la jornada 18 de la eliminatoria, en la cual visitará a Venezuela y lo hará con el regreso de Daniel Muñoz y Kevin Castaño.
Daniel Muñoz y Kevin Castaño vuelven a estar habilitados para la Selección Colombia
La 'tricolor' hizo respetar su condición de local en Barranquilla frente a la Selección de Bolivia y con un planteamiento sólido por parte de Néstor Lorenzo se logró imponer con goleada 3-0, en donde los protagonistas fueron Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba.
Ahora, para la jornada 18 en la que se terminará enfrentando a la Selección de Venezuela en Maturín, habrá dos jugadores más que se roben las miradas de la fanaticada colombiana, ya que Néstor Lorenzo volverá a contar con Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes ya cumplieron con su respectiva fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
Este duelo frente ante la 'vinotinto' será la ideal para que el estratega argentino pueda rotar jugadores tomando en cuenta que ya concretó su clasificación, para darle minutos a todos y de paso ir planificando más estrategias de cara al Mundial.
¿Cuándo será el partido de la Selección Colombia ante Venezuela en la eliminatoria?
El último partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 está programado para el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. El duelo comenzará a las 18:30 (hora colombiana). Este enfrentamiento corresponde a la última fecha del torneo, la jornada 18, y llega tras la confirmación del pase de Colombia al Mundial tras su victoria en la fecha anterior.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
