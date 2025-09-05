Colombia recibe buena noticia para enfrentar a Venezuela: recupera 2 figuras

Cada vez falta menos para que lleguen a su fin las eliminatorias sudamericanas, queda solamente una fecha por disputarse, pero para ella ya llegan definidas las seis selecciones que se quedaron con el cupo directo a la cita mundialista, solamente hace falta definir al equipo que se quedará con el cupo del repechaje, el cual está disputado entre Bolivia y Venezuela.

La Selección Colombia ya forma parte de una de las seis selecciones que cuentan con un cupo asegurado a la siguiente instancia de la competencia al haber vencido en condición de local a Bolivia. Sin embargo, todavía le hace falta cumplir con el compromiso que se llevará a cabo en la jornada 18 de la eliminatoria, en la cual visitará a Venezuela y lo hará con el regreso de Daniel Muñoz y Kevin Castaño.

Le puede interesar: La inesperada figura de Colombia frente a Bolivia

Daniel Muñoz y Kevin Castaño vuelven a estar habilitados para la Selección Colombia

La 'tricolor' hizo respetar su condición de local en Barranquilla frente a la Selección de Bolivia y con un planteamiento sólido por parte de Néstor Lorenzo se logró imponer con goleada 3-0, en donde los protagonistas fueron Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba.

Ahora, para la jornada 18 en la que se terminará enfrentando a la Selección de Venezuela en Maturín, habrá dos jugadores más que se roben las miradas de la fanaticada colombiana, ya que Néstor Lorenzo volverá a contar con Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes ya cumplieron con su respectiva fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.