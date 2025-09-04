Colombia responde a Bolivia con altura: el dato que sobresale en Eliminatorias

Llegó la hora definitiva para la Selección Colombia con la única necesidad de lograr sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Bolivia será su rival que también necesita sacar el resultado adelante para acercarse a la zona de repechaje, que, por ahora, mantiene Venezuela.

Vea también: Jugador de Bolivia se rinde ante Dayro Moreno

Con Luis Díaz como el goleador de la Eliminatoria con siete goles, y Jhon Córdoba que podría ser la carta sorpresiva en el frente de ataque, aparece una de las estadísticas más importantes que destaca la FIFA y la CONMEBOL en este ciclo de clasificatorias.

Por su parte, Bolivia es una de las selecciones que más recibe goles durante estas Eliminatorias, y es la selección que más disparos recibe al arco. Guillermo Vizcarra y Carlos Lampe han sido los errores en la portería para salvar en algunos casos al combinado nacional y que le ha permitido a la ‘Verde’ estar en estas instancias peleando por la clasificación por medio del repechaje.

En ese sentido, la Selección Colombia tiene la obligación de aprovechar estas estadísticas, especialmente, porque el combinado cafetero también se destaca en un rubro que le puede dar mucha ventaja a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Ese dato tiene que ver con la altura y el juego aéreo.

EL JUEGO AÉREO, EL ARMA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Durante este ciclo de las Eliminatorias, la Selección Colombia se ha destacado en varios puntos que le pueden dar la ventaja de cara al encuentro crucial ante Bolivia y también con Venezuela en la última fecha en caso de no lograr el triunfo y la clasificación al Mundial contra la ‘Verde’.

Bajo ese panorama, el combinado colombiano tiene el mejor promedio de remates al arco, mientras que Bolivia es la que más disparos recibe. Además, Colombia se destaca como la selección que más goles ha anotado desde la altura, es decir, en el juego aéreo con seis tantos.

Le puede interesar: Equipo de Liga BetPlay acaba con la espera; confirman su nuevo director técnico

La FIFA y CONMEBOL le reconocen esa estadística a Colombia que es el combinado nacional que lidera en el impacto en el juego aéreo con goles a lo largo de esta eliminatoria. La ‘Tricolor’ le gana en ese punto a selecciones que, históricamente se destacan ganando por arriba.

Pues, tras Colombia en las Eliminatorias, lo siguen Paraguay y Uruguay con cuatro goles en la segunda y tercera plaza. Justamente, los dos combinados nacionales se han destacado por el juego aéreo a través de sus defensores centrales de porte y altura que sabe ganar en pelotas quietas.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Lea también: Selección Colombia llega con inesperada ventaja a enfrentar a Bolivia

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.