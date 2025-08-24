Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas

Cada vez falta menos para que se disputen finalmente las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección Colombia todavía no tiene su puesto asegurado y contaría con una baja sensible que preocuparía más su clasificación.

Aunque Néstor Lorenzo todavía no ha dado pistas de lo que llegaría a ser la convocatoria de los jugadores con los que contaría para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas jornadas de las eliminatorias, el habitual Matheus Uribe no podría llegar a estar presente en el mediocampo debido a una lesión que sufrió con Atlético Nacional y que lo sacó del terreno de juego en medio de lágrimas.

Matheus Uribe sale entre lágrimas del partido entre Nacional vs América

La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y ya llegó a la jornada 8, en donde uno de los encuentros más llamativos sería el clásico entre América de Cali vs Nacional en el Estadio Pascual Guerrero.

Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades tras el mal momento que vivieron en torneo internacional, habiendo quedado eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, no se pudieron sacar diferencia y se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, pero el mayor damnificado fue Nacional y la Selección Colombia, ya que Matheus Uribe presentó una delicada lesión.