Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas
Néstor Lorenzo sufriría una baja sensible en el mediocampo de la Selección Colombia para la última fecha de las eliminatorias.
Cada vez falta menos para que se disputen finalmente las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección Colombia todavía no tiene su puesto asegurado y contaría con una baja sensible que preocuparía más su clasificación.
Aunque Néstor Lorenzo todavía no ha dado pistas de lo que llegaría a ser la convocatoria de los jugadores con los que contaría para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas jornadas de las eliminatorias, el habitual Matheus Uribe no podría llegar a estar presente en el mediocampo debido a una lesión que sufrió con Atlético Nacional y que lo sacó del terreno de juego en medio de lágrimas.
Matheus Uribe sale entre lágrimas del partido entre Nacional vs América
La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y ya llegó a la jornada 8, en donde uno de los encuentros más llamativos sería el clásico entre América de Cali vs Nacional en el Estadio Pascual Guerrero.
Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades tras el mal momento que vivieron en torneo internacional, habiendo quedado eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, no se pudieron sacar diferencia y se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, pero el mayor damnificado fue Nacional y la Selección Colombia, ya que Matheus Uribe presentó una delicada lesión.
El experimentado mediocampista de 34 años no pudo ni siquiera terminar la primera parte del compromiso, ya que sobre el minuto 24, en una disputa por la pelota, se terminó doblado su tobillo derecho y posteriormente esto causó su sustitución, ya que los gestos de dolor en vueltos en lágrimas eran preocupantes.
⚠️😱 ¡Salió entre lágrimas! Atlético Nacional pierde a Matheus Uribe por lesión ante América de Cali #LALIGAxWIN https://t.co/iWbOlsopZE— Win Sports (@WinSportsTV) August 25, 2025
¿Cuándo serán los últimos partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias?
La Selección Colombia afrontará sus dos últimos compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el mes de septiembre de 2025. El primero será el miércoles 4 de septiembre, cuando reciba a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 de la tarde. Posteriormente, cerrará su participación el lunes 9 de septiembre, visitando a Venezuela en la ciudad de Maturín, también a las 6:30 de la tarde. Estos partidos serán decisivos para definir la posición final de la Tricolor en la tabla y su clasificación directa o vía repechaje al certamen mundialista.
