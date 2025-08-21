Colombia tiene tres bajas confirmadas para el duelo ante Bolivia; lío para Lorenzo

La Selección Colombia volverá a la acción el próximo 4 y 9 de septiembre, cuando se enfrente a Bolivia de local y posteriormente visite a Venezuela, duelos por Eliminatorias donde buscará los puntos que le ayuden a concretar su clasificación al Mundial 2026.

Se prevé que la próxima semana el técnico Néstor Lorenzo dé a conocer de manera oficial la convocatoria para esos partidos, donde se esperan haya algunas novedades con respecto al último llamado del estratega argentino.

