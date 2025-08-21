Actualizado:
Colombia tiene tres bajas confirmadas para el duelo ante Bolivia; lío para Lorenzo
El equipo 'Tricolor' afrontará en septiembre los últimos partidos de las presentes Eliminatorias.
La Selección Colombia volverá a la acción el próximo 4 y 9 de septiembre, cuando se enfrente a Bolivia de local y posteriormente visite a Venezuela, duelos por Eliminatorias donde buscará los puntos que le ayuden a concretar su clasificación al Mundial 2026.
Se prevé que la próxima semana el técnico Néstor Lorenzo dé a conocer de manera oficial la convocatoria para esos partidos, donde se esperan haya algunas novedades con respecto al último llamado del estratega argentino.
Las 3 bajas de Colombia para enfrentar a Bolivia
El equipo ‘Tricolor’ buscará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla acabar con la mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos en estas Eliminatorias, siendo la última victoria de Colombia el 4-0 ante Chile lograda el 15 de octubre del año pasado.
Pues bien, la selección nacional deberá afrontar este duelo ante ‘La Verde’ con tres bajas, pues a la lesión de Nelson Deossa (quien no debutará con Betis sino hasta después de la fecha FIFA de septiembre), se debe recordar que Daniel Muñoz y Kevin Castaño no podrán ser tenidos en cuenta para este partido por acumulación de tarjetas amarillas.
¿Cómo va Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026?
El equipo ‘Tricolor’ se ubica actualmente en la sexta posición del torneo clasificatorio con 22 puntos, con 4 de ventaja sobre Venezuela y 5 respecto a la selección boliviana, conjuntos que todavía tienen esperanzas de clasificar a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.
Teniendo en cuenta la tabla de posiciones y sabiendo que la Conmebol ofrece seis cupos directos al Mundial 2026, Colombia necesita ganar su partido contra Bolivia para clasificar, incluso, un empate le podría dar su boleto siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina en esa fecha.
