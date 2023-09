Colombia va por los tres puntos a Chile: sueña con un inicio perfecto en Eliminatorias

En su segunda salida por la eliminatoria sudamericana, Chile y Colombia se medirán este martes en Santiago, el primero con un equipo envejecido y sin mayores expectativas, mientras los cafeteros esperan la magia de Luis Díaz para apuntalar sus opciones de ir al Mundial 2026.

Colombia enfrentará de visitante a una selección chilena que sigue dependiendo de los últimos cartuchos de la generación dorada que alzó la Copa América en 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

Chile viene de caer por 3-1 con Uruguay en Montevideo, mientras el conjunto colombiano venció por 1-0 a Venezuela en Barranquilla.

Vea también: Colombia afina detalles y tiene prácticamente definida la titular ante Chile

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo apenas dio muestras de buen funcionamiento frente a los venezolanos. Díaz, extremo del Liverpool inglés, está llamado a ser la figura colombiana en el largo camino hacia Norteamérica. Aunque no anotó, pintó la cara de sus rivales con una que otra magia.

Frente a Venezuela, Lorenzo vio a un equipo en crecimiento. "Uno crece cuando gana, no cuando pierde porque aprende qué hacer para no perder, pero no crece", analizó.

Pero tenemos "mucho que mejorar ante Chile, sobre todo la salida y las triangulaciones, que tienen que ser más precisas", agregó el estratega.

Le puede interesar: Revelado el estado de salud de Cuadrado previo al partido entre Colombia y Chile

El duelo se disputará en el estadio Monumental de Santiago a partir de las 21H30 locales (19H30 hora de Colombia), con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, secundado en las líneas por Jorge Urrego y Tulio Moreno.

Otras noticias

Así vivimos la Maratón de Medellín 2023