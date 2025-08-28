Colombia vs Bolivia: arbitraje argentino se roba el protagonismo en eliminatoria

Se aproxima una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la emociones se vivirán hasta el último momento, ya que por ahora solo hay tres selecciones que tienen su cupo asegurado a la cita mundialista, Brasil, Argentina y Ecuador.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo es justamente una de las escuadras que todavía no cuentan con un cupo asegurado y que está obligado a sumar de a tres unidades para ratificar su participación. El primer reto que se podría considerar como el más "sencillo" para obtener una victoria es contra Bolivia en Barranquilla, en donde la terna arbitral estará protagonizada por argentinos.

Le puede interesar: América celebra buena noticia: decisión de Selección Colombia alivia

Definido el arbitraje de Colombia vs Bolivia en la Eliminatoria

La Selección Colombia tiene dos últimas oportunidades para reivindicarse con la fanaticada 'tricolor' que no ha visto al equipo ganar desde hace más de cinco partidos y que está empezando a preocupar con su clasificación directa, ya que de igual manera quedaría la mínima opción del repechaje.

Será justo el jueves 4 de septiembre la oportunidad ideal para que los jugadores y cuerpo técnico de Colombia puedan sumar de a tres unidades, ya que lo harán en condición de local, frente a un Estadio Metropolitano de Barranquilla que estará pintado de amarillo en las gradas y en donde tendrá a un árbitro central que lo ha terminado favoreciendo en los dos encuentros de la eliminatoria en donde se han encontrado.