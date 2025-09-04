La selección colombiana de fútbol buscará este jueves clasificarse para el Mundial 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla donde recibirá a Bolivia, que apunta a mantenerse con vida para luchar al menos por el cupo en la repesca de las eliminatorias suramericanas.

Los anfitriones llegan a la penúltima jornada en el sexto lugar, con 22 puntos, y de ganar a Bolivia obtendrán la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues la selección de Venezuela, su más inmediata perseguidora, suma 18 unidades.

Los bolivianos, por su parte, son octavos, con 17 puntos, a uno de la Vinotinto, y saben que necesitan sacar un buen resultado de su visita a Barranquilla para mantener vivas sus esperanzas de conseguir el cupo a la repesca, por lo que jugarán el partido de este jueves como una final.

El partido inicia sobre las 6:30 pm (hora colombiana).