Jue, 04/09/2025 - 18:27
EN VIVO: COLOMBIA busca la clasificación contra Bolivia
Colombia busca el cupo al Mundial 2026.
La selección colombiana de fútbol buscará este jueves clasificarse para el Mundial 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla donde recibirá a Bolivia, que apunta a mantenerse con vida para luchar al menos por el cupo en la repesca de las eliminatorias suramericanas.
Los anfitriones llegan a la penúltima jornada en el sexto lugar, con 22 puntos, y de ganar a Bolivia obtendrán la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues la selección de Venezuela, su más inmediata perseguidora, suma 18 unidades.
Los bolivianos, por su parte, son octavos, con 17 puntos, a uno de la Vinotinto, y saben que necesitan sacar un buen resultado de su visita a Barranquilla para mantener vivas sus esperanzas de conseguir el cupo a la repesca, por lo que jugarán el partido de este jueves como una final.
El partido inicia sobre las 6:30 pm (hora colombiana).
