Colombia vs Uruguay: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La Selección Colombia busca revalidar el buen momento que vive y recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla a una Uruguay que llega afectada por las lesiones y que lidia con las altas temperaturas y la humedad de la ciudad caribeña.

Colombia vs Uruguay: hora, canal de TV y cómo ver el partido por Internet Gratis

13 de noviembre

Colombia: Caracol Play y Caracol TV, 3:30 pm

Estados Unidos: Fanatiz USA y FITE, 3:30 (pm), 12:30 pm (pacífico)

Uruguay: VTV Uruguay y VTV+, 5:30 pm

Argentina: TyC Sports Argentina y TyC Sports Play, 5:30 pm

Perú: Movistar Deportes Peru, 3:30 pm

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, 2:30 pm

También puede ser el partido GRATIS por Antena2.com, minuto a minuto.

Al partido de la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, los cafeteros llegan en el tercer lugar con cuatro unidades, producto de un triunfo 3-0 sobre Venezuela y de un empate 2-2 con Chile, mientras que los charrúas son sextos con tres puntos, resultado de una victoria 2-1 sobre la selección austral y de una derrota 4-2 en Quito con Ecuador.

Pese a que en la convocatoria no aparece el lesionado Falcao García, Carlos Queiroz cuenta para este partido con el equipo base que disputó las primeras dos jornadas y que está liderado por James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, así como por la dupla goleadora del Atalanta, formada por Luis Muriel y Duván Zapata.

Para Queiroz, el partido es especial porque tendrá la oportunidad de enfrentar a Óscar Washington Tabárez, un técnico al que admira, pero eso no será impedimento para que su equipo llegue "con todas las ganas y toda la ilusión de sacar los tres puntos, de salir adelante" en su aspiración de clasificar a la Copa del Mundo.

Entre tanto la selección charrúa está reunida en Barranquilla desde principios de semana con la mira puesta en adaptarse lo mejor posible a las difíciles condiciones en las que se juega el partido, programado para las 15.30 hora colombiana del viernes.

Para Tabárez, esto va "a favor del rival porque especula con eso, trata de forzar el partido en función de las dificultades que puedan tener los equipos que no están tan habituados a jugar con estos calores".

Igualmente, el seleccionador uruguayo tiene que echar mano de su nómina para reemplazar a los lesionados Federico Valverde del Real Madrid, Maximiliano Gómez del Valencia y Sebastián Coates del Sporting Lisboa, quienes fueron importantes en las primeras dos jornadas.