Colombia vs Venezuela: Queiroz confirmó la titular; Eliminatorias

La Selección Colombia confirmó la nómina titular para enfrentar a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la primera fecha de las eliminatorias al mundial de Qatar 2022. El técnico Carlos Queiroz despejó las dudas que había durante los días previos al encuentro debido a los múltiples cambios que debió realizar en la convocatoria que inicialmente oficializó.

La mayor novedad pasó por los lados de Stefan Medina, quien se daba como uno de los inicialistas. Sin embargo, en su lugar va Santiago Arias, de los convocados a última hora. También hay que mencionar a Camilo Vargas, el custodio del arco colombiano. Aunque se mencionó a Álvaro Montero, finalmente la balanza se inclinó por el del Atlas mexicano.

Colombia, con muchos cambios en la última semana

Y es que el elenco cafetero debió hacer ajustes con el correr de los días, desde hace una semana, debido a que varios jugadores no pudieron viajar a Sudamérica para concentrarse en la capital del Atlántico. Sea por lesión o sea porque no pudieron realizar la conexión debido a las restricciones sanitarias, algunos futbolistas llamados tuvieron que decir no a este arranque de las eliminatorias.

Cabe recordar que la Selección Colombia vuelve a jugar el próximo martes 13 de octubre, esta vez en Santiago cuando visite a Chile, equipo dirigido por el vallecaucano Reinaldo Rueda. El encuentro arrancará a las 7:30 P.M., hora colombiana, y será trascendental para los dos conjuntos en su lucha por tratar de alcanzar un cupo a la próxima cita orbital.

Alineación titular de Colombia ante Venezuela; Eliminatorias a Qatar 2022

Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios, Jéfferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.