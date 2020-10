Colombia y Brasil en punta: posiciones de las Eliminatorias y próxima fecha

Entre jueves y viernes se llevó a cabo la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022 con cinco partidos que dejaron a Colombia y a Brasil como los equipos más beneficiados de la jornada con las goleadas que propinaron.

La Eliminatoria se abrió el jueves con el empate entre Paraguay y Perú 2-2 en Asunción, más adelante Uruguay le ganó sobre la hora a Chile en un intenso partido marcado por la polémica arbitral, mientras que ese día se cerró con una pálida victoria de Argentina contra Ecuador en La Bombonera.

Entretanto, en la jornada del viernes Colombia goleó 3-0 a una frágil Venezuela, mientras que Brasil venció con facilidad a Bolivia.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

1. Brasil 3pts (+5)

2. Colombia 3pts (+3)

3. Uruguay 3pts (+1)

4. Argentina 3pts (+1)

5. Perú 1pt

6. Paraguay 1pt

7. Chile 0pt (-1)

8. Ecuador 0pt (-1)

9. Bolivia 0pt (-2)

10. Venezuela 0pt (-3)

Próxima fecha Eliminatorias:

Martes 13 de octubre:

Bolivia vs Argentina

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Paraguay

Perú vs Brasil

Chile vs Colombia