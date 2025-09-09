Colombia y Venezuela prepararían "pacto" en Maturín: Bolivia se preocupa

La jornada 18 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo está a punto de iniciar y será una fecha decisiva, en especial para dos equipos que aún se encuentran con vida en la competencia y con la ilusión de quedarse con el cupo al repechaje.

Bolivia y Venezuela son justamente los protagonistas de este acontecimiento, llegarán a la fecha 18 con la ilusión de quedarse con el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Ambas escuadras tendrán compromisos bastante complicados por delante, pero el mayor damnificado sería la selección boliviana, ya que se enfrentaría ante uno de los equipos más fuertes, Brasil. Además, la 'vinotinto' tiene un punto más a favor y se enfrentaría ante Colombia, la cual ya llega con un historial de beneficiar a sus rivales en la última jornada de la eliminatoria.

Bolivia temería que se repita la situación que protagonizó Colombia con Perú para el Mundial 2018

El martes 9 de septiembre se disputarán los últimos compromisos de las eliminatorias, en donde las miradas estarán puestas principalmente en el duelo entre Venezuela vs Colombia en Maturín y en el de Bolivia vs Brasil el Estadio Municipal De El Alto.

El estratega, Óscar Villegas, decretó que sería una auténtica final porque se juegan todo y quieren darle una alegría a todo el país festejando la victoria con la última tarea de la eliminatoria. Sin embargo, el panorama es bastante complicado y a ello se sumaría que una preocupación externa por una posible ayuda que le pueda llegar a dar Colombia a Venezuela.

