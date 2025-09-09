Actualizado:
Colombia y Venezuela prepararían "pacto" en Maturín: Bolivia se preocupa
Se acerca la última fecha de las eliminatorias y el partido de Colombia vs Venezuela se roba todas las miradas.
La jornada 18 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo está a punto de iniciar y será una fecha decisiva, en especial para dos equipos que aún se encuentran con vida en la competencia y con la ilusión de quedarse con el cupo al repechaje.
Bolivia y Venezuela son justamente los protagonistas de este acontecimiento, llegarán a la fecha 18 con la ilusión de quedarse con el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Ambas escuadras tendrán compromisos bastante complicados por delante, pero el mayor damnificado sería la selección boliviana, ya que se enfrentaría ante uno de los equipos más fuertes, Brasil. Además, la 'vinotinto' tiene un punto más a favor y se enfrentaría ante Colombia, la cual ya llega con un historial de beneficiar a sus rivales en la última jornada de la eliminatoria.
Bolivia temería que se repita la situación que protagonizó Colombia con Perú para el Mundial 2018
El martes 9 de septiembre se disputarán los últimos compromisos de las eliminatorias, en donde las miradas estarán puestas principalmente en el duelo entre Venezuela vs Colombia en Maturín y en el de Bolivia vs Brasil el Estadio Municipal De El Alto.
El estratega, Óscar Villegas, decretó que sería una auténtica final porque se juegan todo y quieren darle una alegría a todo el país festejando la victoria con la última tarea de la eliminatoria. Sin embargo, el panorama es bastante complicado y a ello se sumaría que una preocupación externa por una posible ayuda que le pueda llegar a dar Colombia a Venezuela.
La 'tricolor' ha protagonizado un hecho que ha llamado bastante la atención del mundo del fútbol sudamericano por el denominado "Pacto de Lima", en donde la Selección Colombia ha beneficiado a la Selección de Perú en las eliminatorias rumbo al Mundial 2018 que le permitió a los 'incas' quedarse con el cupo al repechaje, dejando de paso a Chile por fuera, un hecho que se podría llegar a repetir contra Venezuela tras haber asegurado ya su participación en el Mundial 2026.
¿Cuándo fue la última victoria de Bolivia sobre Brasil en la eliminatoria?
La última victoria de Bolivia sobre Brasil en un partido oficial fue el 12 de octubre de 2009, en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Bolivia se impuso por 2-1, con goles de Edgar Olivares y Marcelo Martins, en un triunfo que hasta ahora sigue siendo el más reciente como local frente a la Canarinha
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
