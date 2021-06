Comesaña respaldó a Rueda en el caso James: "se fue Pelé y el futbol no se acabó"

El entrenador también se refirió al debut de Reinaldo Rueda frente a Perú y señaló: “quedé contento con el rendimiento del equipo y creo que arranca esta era con buen pie y generando nuevamente expectativas importantes. Hay muchos puntos en disputa y no hay que perder la atención”.

Julio Comesaña precisó que Colombia es un país de extremos. “En Colombia la gente es de extremos para bien o para mal, entonces cuando se pierden un par de partidos ya no servimos para nada, ya no se sabe jugar, hay que consultarle a todo el mundo, cosa que a mí no me gusta, porque aquí hay gente en Colombia que conoce del juego y que ha tenido experiencia”.

Agregó: “yo siempre tengo miedo que de que en medio del triunfo, la situación se desborde hacia el extremo. Hay que reconocer cuando se gana o se pierde, dependiendo contra quién se jugó”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, el partido del próximo martes 08 de junio que se disputará en Barranquilla, podrá contar con un aforo de público máximo del 25%, es decir, con una asistencia aproximada de 10.000 personas.