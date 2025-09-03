Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 09:28
"Cometemos muchas veces el error de subestimar": Néstor Lorenzo
En la rueda de prensa previa al partido frente a Bolivia, el entrenador fue muy claro con el tema de subestimar al rival
Colombia se juega la clasificación a la Copa del Mundo 2026 en esta fecha de eliminatorias. Previo a estos partidos fundamentales para las aspiraciones colombianas el técnico de la selección y David Ospina asistieron a la rueda de prensa.
Si bien es cierto que en papel la selección boliviana es inferior a la colombiana, ya se ha cometido el error de subestimar a los rivales y nos hemos llevado muchas sorpresas, esperando que este no sea el caso, en la rueda de prensa previa al partido de la selección Colombia frente a Bolivia se le preguntó al técnico Néstor Lorenzo como manejar esa presión de que con un rival inferior en el papel toca golear, ganar por 4 o 5 goles.
Creo que cometemos el error de muchas veces subestimar, con Perú nos pasó y nos ha complicado la vida muchas veces.
Contestó el director técnico de la selección colombiana. El seleccionador recalcó que no es fácil ningún partido, todos los equipos tienen jugadores con experiencia y con muy bien pie. Hizo referencia a la importancia de no subestimar al rival, todo rival es un rival difícil, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de jugadores de cualquier selección.
Por último, el entrenador se refirió a como mantener la calma en caso tal que no se pueda abrir el partido,
No es fácil, hay que manejar la pelota, hay que abrir el partido y manejar los tiempos y no dejarse llevar por las emociones.
La selección Colombia está lista para enfrentar a Bolivia, confiando en sus capacidades, pero sin subestimar a un rival que, si bien nunca ha marcado gol en Barranquilla, viene con una ilusión enorme ya que tiene la posibilidad de clasificar a un mundial desde 1994.
Fuente
Antena 2