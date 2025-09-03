"Cometemos muchas veces el error de subestimar": Néstor Lorenzo

Colombia se juega la clasificación a la Copa del Mundo 2026 en esta fecha de eliminatorias. Previo a estos partidos fundamentales para las aspiraciones colombianas el técnico de la selección y David Ospina asistieron a la rueda de prensa.

Si bien es cierto que en papel la selección boliviana es inferior a la colombiana, ya se ha cometido el error de subestimar a los rivales y nos hemos llevado muchas sorpresas, esperando que este no sea el caso, en la rueda de prensa previa al partido de la selección Colombia frente a Bolivia se le preguntó al técnico Néstor Lorenzo como manejar esa presión de que con un rival inferior en el papel toca golear, ganar por 4 o 5 goles.