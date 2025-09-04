¿Cómo va la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas?

Septiembre será el mes ideal para decidir el futuro de las seis selecciones que clasificarán de manera directa al Mundial de 2026 y a la nación que tendrá que jugar la repesca para intentar pasar a la cita orbital. En esa pelea, quedan solo tres cupos directos que se repartirán entre Uruguay, Paraguay y Colombia, mientras que, en la repesca, estarán Venezuela, Bolivia y Perú.

Con todo esto por definir, también habrá que esperar a confirmar al goleador de las Eliminatorias en una pelea que también está muy apretada entre los máximos artilleros. A falta de dos fechas para el final, este escalafón podría tener cambios grandes o mantenerse de la misma manera.

De hecho, en el ranking de los goleadores de estas Eliminatorias, aparecen varios jugadores que podrían perderse la Copa del Mundo y que no han contado con la mejor pegada para poder sumarse a la parte alta de los máximos artilleros. Entre ellos se destacan jugadores de Bolivia y de Venezuela que lucharán por el repechaje.

¿CÓMO VA LA TABLA DE GOLEADORES ANTES DE LA FECHA 17 DE LAS ELIMINATORIAS?

Con dos fechas restantes, todo puede cambiar en estas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. Además de decidir a las selecciones que sellarán la clasificación con los últimos cupos en juego, también habrá que esperar quiénes tomarán el liderato en la tabla de goleadores.

Colombia, que ha sido una de las selecciones que más remata al arco en toda la Eliminatoria se da el lujo de tener al goleador en la cima de la tabla de artilleros con Luis Fernando Díaz Marulanda que aparece en solitario con siete goles en la parte alta del escalafón.

Bajo ese panorama, Luis Díaz espera anotar ante Bolivia y Venezuela para aumentar su idilio con las redes y para mantenerse como el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

Detrás de Luis Díaz vienen Lionel Messi y Miguel Terceros que ha sido la revelación en las Eliminatorias, cada uno con seis goles. Luego los siguen Darwin Núñez, Raphinha, Enner Valencia y Salomón Rondón, cada uno con cinco anotaciones. Así está el tema de los artilleros con la necesidad de Luis Díaz en aumentar esa diferencia frente a sus rivales.

En la pelea por quedarse con el rótulo de goleador de las Eliminatorias, Luis Díaz tendrá que enfrentarse a Miguel Terceros que está en la parte alta de anotadores y Salomón Rondón que viene atrás.

