Con la seriedad que se merece: Lorenzo responde si cambiará el equipo para enfrentar a Venezuela

“Vamos a tomar con toda la seriedad el partido”

Al seleccionador se le preguntó si es posible que haya cambios o si va a utilizar este partido para ver como vienen los jugadores que no han contado con tantos minutos a lo que respondió: “Vamos a tomar con toda la seriedad el partido, posiblemente haya cambios. Todos están dispuestos y potenciales titulares. No va a cambiar el esquema ni las intenciones del equipo.”

El técnico colombiano dejó abierta la posibilidad a ver uno que otro cambio, pero defendió en todo momento la seriedad y la importancia del partido, no es un partido para relajarse, es un partido para tomarse en serio. Si bien dejó abierta la puerta al ingreso de algunos jugadores se espera que después de estas declaraciones la selección Colombia salga con el once titular que ha sido constante en esta eliminatoria, posiblemente el único cambio sea Daniel Muñoz quien ya está disponible luego de pagar su fecha de sanción.