Con la seriedad que se merece: Lorenzo responde si cambiará el equipo para enfrentar a Venezuela
En la rueda de prensa previa al último partido de eliminatorias Néstor Lorenzo habló de la posibilidad de cambios.
Previo al partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026, el director técnico de la selección Colombia habló en rueda de prensa junto a Camilo Vargas, portero titular del equipo.
La última fecha enfrenta a Colombia con Venezuela y lo pone en posición de juez, la 'vinotinto' se juega todo el último partido para mantenerse en puestos de repechaje y seguir soñando con el mundial, pero de no ganar podría quedar fuera si Bolivia le gana a Brasil en el Alto.
“Vamos a tomar con toda la seriedad el partido”
Al seleccionador se le preguntó si es posible que haya cambios o si va a utilizar este partido para ver como vienen los jugadores que no han contado con tantos minutos a lo que respondió: “Vamos a tomar con toda la seriedad el partido, posiblemente haya cambios. Todos están dispuestos y potenciales titulares. No va a cambiar el esquema ni las intenciones del equipo.”
El técnico colombiano dejó abierta la posibilidad a ver uno que otro cambio, pero defendió en todo momento la seriedad y la importancia del partido, no es un partido para relajarse, es un partido para tomarse en serio. Si bien dejó abierta la puerta al ingreso de algunos jugadores se espera que después de estas declaraciones la selección Colombia salga con el once titular que ha sido constante en esta eliminatoria, posiblemente el único cambio sea Daniel Muñoz quien ya está disponible luego de pagar su fecha de sanción.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
El partido de la Selección Colombia frente a Venezuela se verá por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.