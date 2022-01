¿Con todo contra Rueda? Rodallega y Fabra reaccionaron tras la no convocatoria

La Selección Colombia confirmó su lista de convocados para los partidos de la doble fecha de Eliminatoria ante Perú y Argentina. Varias novedades fueron anunciadas, y por supuesto no se tuvo en cuenta a muchos futbolistas que han hecho parte del proceso y otros que no han sido llamados hace varios años.

Puede ver: Deportivo Cali saca pecho por la convocatoria de Harold Preciado en Selección Colombia

Sobre esto, se viralizó dos comentarios de jugadores que no entraron en la lista. Estos reaccionaron luego de su no llamado. Aunque no es seguro que sea en contra del técnico Reinaldo Rueda, no es la primera vez que ocurre esto y de inmediato las redes sociales volvieron tendencia los mensajes de estos.

Hugo Rodallega se manifestó en redes sociales, más exactamente en su cuenta de Twitter. Allí el delantero escribió: "Rio por no llorar" con emojis de risa llorando. De inmediato se recordó que no es la primera vez que el atacante le envía indirectas a Reinaldo. No obstante, hay que tener en cuenta que Rodallega compite con varios delanteros de mejor nivel, juventud y renombre.