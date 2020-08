Concacaf sorteó grupos y partidos para las Eliminatorias hacia Catar 2022

La carrera de las 35 selecciones de la Concacaf por las tres plazas en el Mundial de Catar 2022, además de otra en la repesca, definió la primera de sus tres rondas en el sorteo de las eliminatorias de clasificación de este miércoles, con El Salvador encuadrada en el grupo A contra Antigua y Barbuda y Granada, entre otras, y Panamá en el C junto a República Dominicana.



El sorteo, celebrado este miércoles en la sede de la FIFA en Zúrich, aparte de combinaciones hipotéticas y calendarios futuros de la segunda y la tercera ronda, definió principalmente la primera fase, cuyas bolas fueron extraídas de las copas por Shaun Goater, leyenda goleadora del fútbol de Bermudas.

Él emparejó a El Salvador en el grupo A con Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes; en el B a Canadá con Surinam, Bermudas, Islas Caimán y Aruba; en el C a Curaçao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas; en el D, a Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila; en el E a Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía y Turcas y Caicos; y en el F a Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas.



Hay cinco equipos, los cinco mejores de la confederación en el ránking FIFA del pasado 16 de julio, que están exentos tanto de la primera como de la segunda fase y que sólo entrarán en juego en la última: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, por ese orden, y que esperan a tres rivales de las dos primeras rondas.



Porque nada más tres de las 30 selecciones que compiten desde el principio llegarán al tramo decisivo por alcanzar el Mundial 2022.



Divididas en seis grupos de cinco equipos -cada uno de ellos jugará una vez contra cada uno de sus competidores (dos en casa y dos fuera)-, sólo los ganadores de cada uno de los seis quintetos avanzarán a la siguiente ronda, la segunda, para enfrentarse en unas eliminatorias directas entre sí a doble partido.

Los vencedores de los tres duelos ya sí entrarán dentro del último grupo de ocho equipos que pugnarán por medio de una Liga a doble vuelta por las tres plazas en la fase final del próximo Mundial (los tres primeros clasificados) y otra en la repesca (el cuarto de la tabla), según recoge el formato de la competición de la fase de clasificación de la Concacaf publicado por la FIFA.



"Pienso que México, Estados Unidos y Costa Rica", pronosticó sobre los tres equipos que alcanzarán la fase final del Mundial 2022 el ex delantero del Manchester City Shaun Goater.



"Deseando la suerte a todos, la primera plaza la toma Honduras, después México y yo pienso que la tercera se la pueden jugar Costa Rica y Estados Unidos", afirmó, por su parte, el exjugador hondureño del Inter de Milán David Suazo, que participó en el sorteo del calendario de la ronda final, que, por ejemplo, deparó el duelo entre México y Jamaica en la primera cita.



La selección mexicana, la máxima favorita, y Estados Unidos se enfrentarán en esa ronda en la cuarta y la sexta ventana de la FIFA.



- PRIMERA RONDA:

================



. GRUPO A: El Salvador, Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes.



. GRUPO B: Canadá, Surinam, Bermudas, Islas Caimán y Aruba.



. GRUPO C: Curaçao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba y Islas Vírgenes Británicas.



. GRUPO D: Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila.



. GRUPO E: Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía y Turcas y Caicos



. GRUPO F: Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas.



- SEGUNDA RONDA:

================



Ganador grupo A - Ganador grupo F



Ganador grupo B - Ganador grupo E



Ganador grupo C - Ganador grupo D



- RONDA FINAL:



==============



(Posición para el calendario de la competición):



.1. Ganador grupo B/Ganador grupo E



.2. Honduras



.3. Ganador grupo A/Ganador grupo F



.4. Estados Unidos



.5. Ganador grupo C/Ganador grupo D



.6. Costa Rica



.7. México



.8. Jamaica.