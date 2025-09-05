Confirmada otra selección eliminada para el Mundial: no hubo piedad

Las eliminatorias sudamericanas están a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerán a las siete selecciones representantes que participarán de esta nueva edición del Mundial 2026. Hasta el momento ya hay seis selecciones clasificadas de manera directa a la cita mundialista, pero todavía hace falta que se conozca al equipo que se quedará con el puesto para el repechaje.

La última jornada de esta competencia estuvo enmarcada de varias sorpresas y decisiones clave como las últimas tres selecciones que se quedaron con un tiquete directo al Mundial, entre las cuales se encuentra la Selección de Uruguay, la cual no solamente clasificó, sino que también se encargó de eliminar de manera definitiva a la Selección de Perú.

Le puede interesar: Solo queda el repechaje: dos selecciones con vida en la eliminatoria

Selección de Perú se quedó sin oportunidades de clasificar al Mundial

La Selección de Uruguay aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer con autoridad a Perú por 3-0 en el estadio Centenario de Montevideo, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una de sus versiones más sólidas del torneo y confirmó su candidatura como una de las selecciones más competitivas de la región.

Perú, por su parte, intentó sostener el ritmo con orden defensivo, pero se mostró falto de ideas en ataque. La Blanquirroja, que llegaba a esta jornada con escasas opciones de clasificación, dependía de un milagro para mantener viva la ilusión mundialista, pero la contundencia uruguaya se encargó de disipar rápidamente esas esperanzas.