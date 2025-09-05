Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 07:31
Confirmada otra selección eliminada para el Mundial: no hubo piedad
Llegó a su fin la fecha 17 de la eliminatoria sudamericana y junto con ello se confirmó otra selección que se queda sin Mundial.
Las eliminatorias sudamericanas están a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerán a las siete selecciones representantes que participarán de esta nueva edición del Mundial 2026. Hasta el momento ya hay seis selecciones clasificadas de manera directa a la cita mundialista, pero todavía hace falta que se conozca al equipo que se quedará con el puesto para el repechaje.
La última jornada de esta competencia estuvo enmarcada de varias sorpresas y decisiones clave como las últimas tres selecciones que se quedaron con un tiquete directo al Mundial, entre las cuales se encuentra la Selección de Uruguay, la cual no solamente clasificó, sino que también se encargó de eliminar de manera definitiva a la Selección de Perú.
Selección de Perú se quedó sin oportunidades de clasificar al Mundial
La Selección de Uruguay aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer con autoridad a Perú por 3-0 en el estadio Centenario de Montevideo, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una de sus versiones más sólidas del torneo y confirmó su candidatura como una de las selecciones más competitivas de la región.
Perú, por su parte, intentó sostener el ritmo con orden defensivo, pero se mostró falto de ideas en ataque. La Blanquirroja, que llegaba a esta jornada con escasas opciones de clasificación, dependía de un milagro para mantener viva la ilusión mundialista, pero la contundencia uruguaya se encargó de disipar rápidamente esas esperanzas.
Las únicas selecciones que continúan con vida en la competencia son Bolivia y Venezuela, las cuales llegan con oportunidad de quedarse con el puesto del repechaje a pesar de haber caído ambos en la jornada 17. La última jornada será decisiva para ambas escuadras, en la que se tendrán que enfrentar a grandes rivales como Brasil y Colombia en condición de local.
¿Cuándo será el último partido de la Selección de Perú en la eliminatoria?
La última presentación de la Selección de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el martes 9 de septiembre de 2025, enfrentando a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. El partido arrancará a las 18:30 hora local de Perú
