CONMEBOL reaccionó a la convocatoria de Dayro: “Un goleador histórico...”

Queda menos de una semana para que se desarrollen las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia que necesita sí o sí sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Para cumplir con ese anhelo, deberán vencer a Bolivia en Barranquilla y despedirse con una victoria ante Venezuela en condición de visitante.

Para esta doble fecha de Eliminatorias, Néstor Lorenzo sorprendió a propios y a extraños con uno de los llamados más esperados durante los últimos meses. Dayro Mauricio Moreno Galindo, actual goleador de la Copa Sudamericana con Once Caldas, artillero de más de 370 goles en su carrera deportiva y el máximo goleador del FPC fue citado.

Dayro Moreno podría romper una nueva marca si suma minutos en alguno de los dos partidos posicionándose como el jugador de campo más viejo en ponerse la camiseta de la Selección Colombia en un partido oficial con 39 años a pocos días de cumplir 40.

En ese sentido, todas las miradas estarán puestas en las decisiones que tome Néstor Lorenzo y, por su llamado, la CONMEBOL reaccionó a su convocatoria dejando claro la importancia que tiene el oriundo de Chicoral, Tolima, no solo en Colombia, sino en Sudamérica.

EL MENSAJE DE LA CONMEBOL PARA DAYRO MORENO

Dayro Moreno regresa a unas Eliminatorias después de nueve años cuando fue convocado por José Néstor Pékerman para enfrentar a Venezuela y a Brasil. Justamente en septiembre, pero de 2016, el goleador estuvo presente con la delegación colombiana, pero no pudo figurar. En un encuentro fue suplente y en el otro estuvo en la tribuna.

La CONMEBOL envió un mensaje que no dio espera para que varios hinchas colombianos reaccionaran a la bienvenida que le dio el ente de nuevo a Dayro Moreno en las Eliminatorias.

El mensaje decía, “¡Un goleador histórico que está de regreso! Bienvenido de nuevo a las #EliminatoriasSudamericanas”, acompañado de una foto de Dayro Moreno con la Selección Colombia. Aunque Néstor Lorenzo lo convocó, todavía no hay certeza si será o no titular con el combinado nacional.

Sin duda alguna, la CONMEBOL festeja el regreso de Dayro Moreno que no jugaba un partido oficial con la Selección Colombia desde la Copa América Centenario de 2016 cuando anotó su último tanto frente a Perú en una tanda de penales. Evidentemente, dado que fue en los lanzamientos para definir al ganador de los cuartos de final, no lo contaron como gol.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.