Convocatoria de Bolivia para enfrentar a Venezuela y Chile en Eliminatorias

En la fecha 15, que se jugará el 6 de junio, Bolivia visitará a Venezuela en un duelo considerado "decisivo" para mantener sus posibilidades de pelear por el cupo de repechaje.



Cuatro días después, los dirigidos por Villegas recibirán a Chile a 4.150 metros de altitud en el estadio Municipal de El Alto.



Bolivia ocupa el puesto 8 de las eliminatorias suramericanas con 14 puntos, por delante de Perú y Chile, que tienen 10.

- Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Rodrigo Banegas (The Strongest) y Carlos Lampe (Bolívar).

Defensas: Diego Medina (Always Ready), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Togliati-RUS), Ervin Vaca (Bolívar), Luis Haquín (Musuq Runa-ECU), Efraín Morales (Atlanta United-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar-UCR), Leonardo Zabala (FC Cancún-MEX).



Mediocampistas: Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca-ESP), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Moisés Villarroel (Blooming), Miguel Terceros (América-BRA).



Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Luchas Chávez (Al-Tawoon-ARA), Jhon Velásquez (Bolívar), Gary Rea (ABB), Gabriel Sotomayor (Floriana-MAL), Carmelo Algarañaz (Kalamata-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).

