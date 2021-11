Convocatoria de James: tres razones que convencieron a Rueda

James Rodríguez vuelve a una convocatoria de la Selección Colombia tras más de un año de ausencia del conjunto cafetero que disputa las Eliminatorias al Mundial de Qatar.

Aunque hubo dudas luego de la expulsión que sufrió el fin de semana, Reinaldo Rueda se decidió por el jugador del Al Rayyan de Qatar.

James, de 30 años, disputó su último encuentro ante Ecuador en 2020 cuando la ‘tricolor’ cayó goleada 6-1 en Quito, desatando la salida del técnico portugués Carlos Queiroz.

Tras varias disputas y frases polémicas, el ex Real Madrid y Bayern Munich retorna a la Selección Colombia con el desafío de ser protagonista en dos partidos claves: primero ante Brasil como visitante el 11 de noviembre, y luego frente a Paraguay en Barranquilla el 16 del mismo mes.

Firmaron la paz

Reinaldo Rueda hizo borrón y cuenta nueva con James Rodríguez. El jugador reaccionó de mala manera luego de no ser convocado a la Copa América y fue crítico con la decisión que tomó el entrenador. No obstante, reflexionó, hizo acercamientos con Rueda y al final firmaron la paz.

Suma de minutos

Si James no había sido convocado, era porque no había tenido minutos, ni en el Everton ni el Al Rayyan. Tras varias semanas de espera, el volante ofensivo pudo debutar y disputar cuatro partidos consecutivos con su nuevo club. Aunque no fue el James de otros años, mostró su talento por varios pasajes en la liga de Qatar.

Ausencia de Quintero

Sin el hombre encargado de la creación en el mediocampo, Juan Fernando Quintero, Reinaldo Rueda tuvo que apelar a James Rodríguez, el encargado de generar fútbol ofensivo para los encuentros frente a Brasil y Paraguay. Él es el diez natural de la Selección Colombia y si ninguna lesión se interpone, muy seguramente será titular.