Convocatoria de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela
La Tricolor buscara, por fin, la clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Ubicada en la sexta posición de las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia llega a la última doble fecha con el objetivo de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, certamen para el cual se entregan seis cupos directos y uno al repechaje en Conmebol.
Así, con 22 puntos, y mirando a Bolivia y Venezuela de frente, el entrenador Néstor Lorenzo le apostó a los 'viejos conocidos' de la Selección Colombia, quienes serán los encargados de liderar una plantilla que se concentrará en Barranquilla a partir del 2 de septiembre.
Como era de esperarse, en la última semana de agosto se anunció el listado de citados a la Selección Colombia para los juegos frente a Bolivia y Venezuela, y si bien es extensa la convocatoria, no hubo muchas modificaciones en cuanto a los jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo.
Luis Díaz, quien es el mejor futbolista colombiano en la actualidad, y ya empieza a convertirse en figura de Bayern Múnich, es la figura. También aparecen en convocatoria Richard Ríos, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, James Rodríguez y Davinson Sánchez, quienes han mostrado un nivel superlativo recientemente con la Tricolor y varios de ellos lo han ratificado en sus clubes.
Además, el seleccionador Néstor Lorenzo se abrió a la posibilidad de involucrar a futbolistas poco habituales en sus convocatorias, quienes difícilmente serán inicialistas contra Bolivia, pero podrían ingresar como revulsivos o aparecer ante Venezuela en el partido de la última fecha.
Selección Colombia: listado de convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela
Arqueros:
David Ospina (Atlético Nacional)
Camilo Vargas (Atlas)
Kevin Mier (Cruz Azul)
Defensas:
Andrés Román (Atlético Nacional)
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
Dávinson Sánchez (Galatasaray)
Déiver Machado (Lens)
Jhon Lucumó (Bologna)
Santiago Arias (Bahía)
Yerson Mosquera (Wolves)
Johan Mojica (Mallorca)
Yerry Mina (Cagliari)
Mediocampistas:
Jefferson Lerma (Crystal Palace)
James Rodríguez (Club León)
Jaminton Campaz (Rosario Central)
Jhon Arias (Wolves)
Jorge Carrascal (Flamengo)
Juan Camilo Portilla (Talleres)
Juan Fernando Quintero (River Plate)
Kevin Castaño (River Plate)
Richard Ríos (Benfica)
Delanteros:
Luis Díaz (Bayern Múnich)
Luis Suárez (Sporting Lisboa)
Jhon Córdoba (Krasnodar)
Marino Hinestroza (Atlético Nacional)
Dayro Moreno (Once Caldas)
Fechas y horarios de los partidos de Colombia contra Bolivia y Venezuela
El partido Colombia vs Bolivia de la fecha 17 de las Eliminatorias se disputará el jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla; ya el juego contra Venezuela será el martes 9 en el mismo horario en el Monumental de Maturín.
Es pertinente tener en cuenta que Colombia podría certificar su clasificación al Mundial incluso perdiendo, pues si Venezuela pierde ante Argentina en el Monumental de Buenos Aíres, será un hecho que la Tricolor se instalará en la próxima cita orbital. Estos juegos se disputarán en simultáneo.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.