Convocatoria de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela

Ubicada en la sexta posición de las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia llega a la última doble fecha con el objetivo de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, certamen para el cual se entregan seis cupos directos y uno al repechaje en Conmebol.

Así, con 22 puntos, y mirando a Bolivia y Venezuela de frente, el entrenador Néstor Lorenzo le apostó a los 'viejos conocidos' de la Selección Colombia, quienes serán los encargados de liderar una plantilla que se concentrará en Barranquilla a partir del 2 de septiembre.

Como era de esperarse, en la última semana de agosto se anunció el listado de citados a la Selección Colombia para los juegos frente a Bolivia y Venezuela, y si bien es extensa la convocatoria, no hubo muchas modificaciones en cuanto a los jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, quien es el mejor futbolista colombiano en la actualidad, y ya empieza a convertirse en figura de Bayern Múnich, es la figura. También aparecen en convocatoria Richard Ríos, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, James Rodríguez y Davinson Sánchez, quienes han mostrado un nivel superlativo recientemente con la Tricolor y varios de ellos lo han ratificado en sus clubes.