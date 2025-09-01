Actualizado:
Convocatoria de Uruguay para las dos últimas fechas de Eliminatorias
El centrocampista Federico Valverde es el que más destaca en este nuevo llamado.
El centrocampista Federico Valverde destaca en la convocatoria con la que la selección de Uruguay buscará sellar en el partido de la penúltima jornada de las eliminatorias, este jueves a expensas de Perú, la clasificación directa al Mundial de 2026.
La Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó este lunes la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y el último de las eliminatorias contra Chile en Santiago.
En la lista aparecen el central de Barcelona Ronald Araujo, el volante del Tottenham Hotspurs Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal saudí Darwin Núñez.
El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo se perderán los partidos por sendas lesiones.
Otros futbolistas convocados son el lateral de Nápoles Mathías Olivera y el centrocampista de Manchester United Manuel Ugarte, al igual que el extremo del Liverpool local Kevin Amaro, quien defenderá a la Celeste por primera vez en su carrera profesional.
Este jueves, Uruguay recibirá a Perú en el estadio Centenario de Montevideo y el 9 de septiembre jugará contra Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.
Lista de convocados de Uruguay:
Porteros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Torino-ITA).
Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah-KSA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-GBR), Matías Viña (Flamengo-BRA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX).
Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United-GBR), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Rodrigo Zalazar (Sporting Clube de Braga-POR) y Rodrigo Bentancur (Tottenham Spurs-GBR).
Atacantes: Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Cristian Olivera (Gremio-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Aguirre (América-MEX), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Federico Viñas (Real Oviedo-ESP) y Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA).
