Convocatoria de Uruguay para las dos últimas fechas de Eliminatorias

El centrocampista Federico Valverde destaca en la convocatoria con la que la selección de Uruguay buscará sellar en el partido de la penúltima jornada de las eliminatorias, este jueves a expensas de Perú, la clasificación directa al Mundial de 2026.



La Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó este lunes la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y el último de las eliminatorias contra Chile en Santiago.



En la lista aparecen el central de Barcelona Ronald Araujo, el volante del Tottenham Hotspurs Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal saudí Darwin Núñez.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo se perderán los partidos por sendas lesiones.



Otros futbolistas convocados son el lateral de Nápoles Mathías Olivera y el centrocampista de Manchester United Manuel Ugarte, al igual que el extremo del Liverpool local Kevin Amaro, quien defenderá a la Celeste por primera vez en su carrera profesional.