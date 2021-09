Convocatoria Selección Colombia: tres grandes ausencias, además de James

Se ha hecho oficial el listado de convocados por Reinaldo Rueda para afrontar la triple jornada de Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, en donde la 'tricolor' se verá enfrentada a Uruguay, Brasil y Ecuador; y como es costumbre, se ha empezado a hablar de las ausencias en este listado.

Con el no llamado a James Rodríguez dada su ausencia constante en Everton de Inglaterra y ahora el Al Rayyan de Qatar, las ausencias no paran, pues hay tres jugadores que por diversos motivos no entraron en el listado ofrecido por el estratega vallecaucano.

Luis Fernando Muriel aparece en primer lugar, pues el jugador quien duró un mes sin actividad en Atalanta, volvió a jugar por Champions League y pese a que se esperaba un llamado para que al menos fuera un opción en el banco de suplentes, esto se diluyó y n fue tenido en cuenta.

Asimismo, la lesión de Óscar Murillo dio de qué hablar, si bien es una baja obligada, el jugador era fundamental para el seleccionado, pues no está de más recordar que fue titular en los últimos tres partidos del conjunto amarillo.

Entre tanto, el futbolista Yairo Moreno quien fue muy importante por la banda izquierda en el partido ante Chile, también es ausencia por molestias físicas; el jugador salió resentido en uno de los últimos juegos de Pachuca y pese a que se había informado que la lesión no era de gravedad, tampoco hace parte de los llamados.

Así, con estas ausencias pero con jugadores que están teniendo un nivel superativo en sus clubes, la Selección se prepara de cara a duelos que serán directos y que en gran medida definirán la presencia o no de Colombia en el Mundial de Qatar 2022.