Córdoba selló la goleada de Colombia sobre Venezuela
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 20:33

Córdoba anota el 6 y extiende la ventaja de Colombia sobre Venezuela

Jhon Córdoba anotó el sexto gol en la aplastante victoria de la Selección de Colombia sobre Venezuela en la eliminatoria.

La Selección Colombia hace historia en la eliminatoria al golear a la Selección de Venezuela en el Estadio de Maturín con un aplastante marcador de 3-6 que los dejó sin oportunidades para soñar con el puesto del repechaje.

Los protagonistas de esta goleada fueron Yerry Mina, quien se encargó de abrir el marcador sobre le minuto 10, Luis Fernando Suárez que se reportó con una histórica cifra de cuatro goles y Jhon Córdoba, quien se encargó de sellar la goleada tras un certero remate de pierna derecha que venció la portería de Romo. 

Córdoba vuelve a anotar con la Selección Colombia en la goleada a Venezuela

