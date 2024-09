Críticas desde Argentina para Néstor Lorenzo por gritar los goles de Colombia

Sergio Agüero, exjugador de la Selección Argentina, comentó sobre las jugadas destacadas del partido en su canal de Kick y respondió a los mensajes de algunos aficionados colombianos que estaban bromeando durante la transmisión del pasado martes.

Mientras comentaba el gol de Yerson Mosquera, que llegó tras un centro de James Rodríguez, Agüero expresó su desacuerdo. "No vengan ahora los colombianos a decir jugadón... ¿qué jugadón? Fue un córner, una jugada corta, dos toques y un centro atrás. No fue una jugada desde el arco, así que no se exageren", comentó.

Antes de esa reacción, Agüero había elogiado el centro de James Rodríguez en la jugada del minuto 24. "James desvió un poco la atención de Argentina. El único que reaccionó fue De Paul, y el centro fue muy bueno. No hubo nada que hacer para el Dibu Martínez", señaló.

Sobre la jugada del penal que permitió a Colombia tomar la delantera después del empate de Nico González, Agüero opinó que Muñoz actuó correctamente para provocar el contacto con Nicolás Otamendi dentro del área. "El jugador colombiano hizo bien su parte. Aunque hubo contacto, en una jugada rápida no sería penal. Aun así, el colombiano buscó claramente que Otamendi lo tocara", indicó.

Finalmente, Agüero comentó sobre la atajada de Emiliano Martínez que impidió un gol de Daniel Muñoz al final del partido. "La reacción de Dibu en ese metro y medio fue impresionante. La rapidez con la que actuó en tan corta distancia es destacable", concluyó.

Además, el ex Barcelona cuestionó la actitud de Lorenzo como argentino y técnico de la tricolor: "A ustedes les parece bien que un entrenador argentino, no por Néstor Lorenzo, grite así los goles estando con otros países. Es una sensación rara, obviamente que es el trabajo, pero bueno, nada”.

Por ahora, Colombia tiene como objetivo llegar al liderato en Eliminatorias. El elenco tricolor se medirá en las dos próximas jornadas ante Bolivia y Chile respectivamente.