Cuadrado tiene su versión de por qué no lo llamó Lorenzo a la Selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado fue la gran ausencia en la última convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la próxima fecha FIFA ante Corea del Sur y Japón bajo la batuta de Néstor Lorenzo.

La no presencia del jugador de la Juventus llamó la atención, debido a que es uno de los pocos futbolistas que está en Europa y que tiene minutos de rodaje, siendo incluso figura con los de Turín.

El de Necoclí, contrario a hombres como Falcao, James Rodríguez y Dávinson Sánchez, viene siendo titular con su club.

Al respecto se refirió Antonio Casale, quien afirmó que fue testigo de un chat en el cual Cuadrado dio su versión acerca de por qué no fue incluido en la lista de convocados de la Selección Colombia.

"Tengo otra fuente muy cercana a Falcao. Leí con mis ojos un mensaje de Cuadrado a alguien que le preguntó y dice: 'no pasa nada. El profe quiere ver gente nueva. No sé qué fue lo que pasó'", dijo Casale en el programa En La Jugada de RCN Radio.

Vale decir que apenas se conoció la convocatoria, Sebastián Heredia, en Voces del Deporte, informó que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo accedió a la solicitud de la Juventus de no convocar a Cuadrado, ya que adelante un proceso médico.

"No es que Néstor Lorenzo no lo haya querido llamar, estaba en la lista, pero la Juventus le pidió al cuerpo técnico de la Selección Colombia que no fuera tenido en cuenta. La razón es porque le van a llevar un proceso médico de recuperación y fortalecimiento en esas fechas".