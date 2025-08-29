¿Cuándo fue el último gol y última convocatoria de Dayro con Selección?

Después de muchas convocatorias sin estar en la lista oficial de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo decidió llamar a Dayro Moreno para afrontar las últimas dos fechas ante Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas. Con 39 años y cerca de cumplir 40, Dayro fue citado con la necesidad de aportar a la victoria para sellar la clasificación al Mundial.

Sus goles con Once Caldas y sus más de 370 anotaciones como jugador profesional le dieron la posibilidad de estar entre las opciones de la Selección Colombia. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del Fútbol Profesional Colombiano y se ganó el premio de ser el jugador colombiano con más goles en la historia superando a Víctor Hugo Aristizábal y a Falcao García.

Sin duda alguna, todo esto sirvió para que Néstor Lorenzo llamara a Dayro Moreno para enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Justamente, el tolimense ya sabe lo que es jugar contra los bolivianos, dado que dio una asistencia a Falcao García en el 2011 en una victoria de Colombia en La Paz.

Pero para hablar de su último gol en la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas hay que remontarse a años anteriores. En 2007, Dayro Moreno marcó su último tanto con el combinado nacional enfrentando a Argentina en el triunfo cafetero por 2-1 en juego celebrado en el Nemesio Camacho El Campín. Por su parte, la última vez que estuvo en una convocatoria fue en 2016 cuando fue suplente ante Venezuela el 1 de septiembre.

ÚLTIMO PARTIDO DE DAYRO MORENO EN CANCHA CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

Pese a que en Eliminatorias la última anotación fue contra Argentina en 2007, para hablar de su último gol con la Selección Colombia habría que hablar del 2016 en un amistoso contra Haití previo a la Copa América Centenario cuando, de manera acrobática, puso el primer tanto en la victoria de la ‘Tricolor’.

Su última presencia con la Selección Colombia en cancha fue en la Copa América Centenario, competencia en la cual entró ante Perú en los cuartos de final y marcó en la tanda de penales para sellar el paso a las semifinales. Sin embargo, como fue en los lanzamientos para desempatar, no es tenido en cuenta como gol oficial. Meses más tarde, estuvo en las Eliminatorias, pero no sumó minutos.

