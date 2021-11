José Pékerman fue anunciado como nuevo entrenador de Venezuela para los partidos que restan de las Eliminatorias a Catar 2022, pero también para iniciar el nuevo proyecto de la próxima cita mundialista 2026 que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.

En su presentación, el estratega argentino fue consultado sobre su salida sorpresiva de la Selección Colombia, tras disputar los Mundiales de Brasil (2014) y Rusia (2018). Sin embargo, el nuevo timonel de la ‘vinotinto’ prefirió callar y no ahondar en el tema.

“Cuando me fui de Colombia dije que no iba a hablar nunca de por qué me iba del país. Lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo acá ni en ningún otro lugar”, dijo Pékerman.

Y es que mucho se especuló, pero a ciencia cierta nunca hubo una versión oficial sobre su salida de la selección nacional.

Por otra parte, el seleccionador agregó que sigue “enamorado de Colombia y de los colombianos. Tengo el mejor recuerdo y cariño".

Hay que decir que el entrenador de Venezuela se volverá a encontrar con Colombia en la última fecha de la eliminatoria en un partido que podría ser decisivo para los cafeteros.