¿Cuándo sale la convocatoria de Perú para Eliminatorias? DT trazó plan

Óscar Ibáñez podría estar dirigiendo sus últimos partidos con la selección de Perú en estas Eliminatorias Sudamericanas que no fueron como se esperaba. Jorge Fossati no pudo dejar un colchón para que Ibáñez pudiera sellar la clasificación al Mundial y ahora deberá sí o sí sumar de a tres contra Uruguay y Paraguay para intentar asegurar el repechaje.

Venezuela, Bolivia y Perú persiguen ese anhelo de quedarse con la repesca. En ese sentido, Óscar Ibáñez tendrá que elegir a sus mejores convocados para poder dar el golpe. El entrenador argentino peruano, que seguirá hasta el final de las Eliminatorias, deberá ganar los dos partidos para mantener la ilusión de jugar un Mundial nuevamente.

Una vez termine la doble fecha de Eliminatorias, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) revisaría minuciosamente el futuro de la selección con dos caminos. O dejar al cuerpo técnico actual o buscar otra solución para afrontar las Clasificatorias para el Mundial de 2030.

Con base en esto, Perú ya tiene definida la fecha en la que saldrán a la luz los convocados para terminar las Eliminatorias contra su similar de Uruguay y de Paraguay.

FECHA PARA QUE PERÚ CONFIRME A SUS CONVOCADOS PARA ELIMINATORIAS

Gustavo Peralta reveló que Perú ya tiene una planificación para su convocatoria y para afrontar los dos partidos restantes. “De cara a la fecha doble por Eliminatorias, el entrenamiento en la Videna iniciará el lunes 25 hasta el sábado 30 y desde el domingo 31 se trabajará en Montevideo”, afirmó el periodista.

De hecho, Perú no quiere perder nada de tiempo, pues, la lista oficial saldrá el 24 de agosto, “los convocados que militan en el extranjero ya no vendrán a Lima, irán directo a Uruguay para evitar mayor desgaste en el viaje”.

Además de lo anterior de las fechas de convocatoria y de los días en los que la selección viajará a Uruguay para el primer reto de las Eliminatorias, Gustavo Peralta afirmó que este será la última presencia de Paolo Guerrero en una lista y será su despedida contra Paraguay ante su público.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE PERÚ

Para estos dos partidos de Perú, Óscar Ibáñez podría tener varias novedades. Entre ellas, estará el nuevo sello que le quieran dar al combinado nacional para ir afianzando a algunas figuras para la siguiente edición de Eliminatorias con la necesidad de volver a clasificar a un Mundial.

En ese orden de ideas, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, y otros referentes podrían decirle adiós a la selección. Jugadores como Felipe Chávez, Oliver Sonne, Maxloren Castro podrían tener más protagonismo para empezar a aportar desde una nueva generación al combinado nacional.

El domingo 24 de agosto se conocerán los convocados y el sello con el que quiere terminar Óscar Ibáñez estas Eliminatorias. Se podría ir por varios jugadores que tuvo en estos pocos partidos que ha dirigido sin la necesidad de cambiar mucho o dar un revolcón con muchas caras nuevas.