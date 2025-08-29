¿Cuántos jugadores de Liga BetPlay convocaron a la Selección Colombia?

Queda menos de una semana para que ruede el balón en Barranquilla en un vibrante partido entre la Selección Colombia que recibirá la visita de Bolivia. El penúltimo juego para los dirigidos por Néstor Lorenzo tiene varias miradas, dado que las dos necesitan sumar de a tres.

Vea también: ¿Cuándo fue el último gol y última convocatoria de Dayro con Selección?

Colombia debe ganar un partido y con eso le basta para sellar la clasificación para el Mundial de 2026 que todavía no ha podido dar con ese puntaje privilegiado que le daría esa oportunidad de sumarse al torneo más importante a nivel global. Por su parte, Bolivia tendrá que ganar los seis puntos restantes para asegurar el repechaje, siempre y cuando, Venezuela no gane los dos encuentros.

Por esta razón, Néstor Lorenzo le dio largas a la convocatoria, pero confirmó a los mejores nombres para encarar la doble fecha. Ausencias como la de Rafael Santos Borré y Jhon Jáder Durán generan sorpresa en esta lista, sumado a las inclusiones de Dayro Moreno que venía pidiendo selección por sus récords goleadores. Yerson Mosquera regresó al combinado nacional y, más allá de ellos, no hay muchas novedades con respecto a la anterior entrega de convocatoria de junio.

LOS CUATRO JUGADORES DE LA LIGA BETPLAY QUE CONVOCÓ NÉSTOR LORENZO

Hace unos meses, Néstor Lorenzo dejó claro que sus convocatorias iban a estar conformadas con los jugadores de mejor presente. A su vez, afirmó que los futbolistas de ligas europeas y del exterior tenían privilegio en el sentido de que están a la altura de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, a diferencia de los de la Liga BetPlay.

Poco a poco, Néstor Lorenzo ha sumado jugadores de la liga de Colombia que han tenido la oportunidad de conocer el grupo y ser opciones. De hecho, para esta nueva convocatoria, el timonel argentino llamó a cuatro jugadores del FPC, entre ellos, a Dayro Mauricio Moreno que se ganó su lugar por su capacidad goleadora.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo tomó decisión con Dayro Moreno en la Selección Colombia

En ese sentido, volvió a tener en cuenta a jugadores de la anterior convocatoria como lo son los de Atlético Nacional, David Ospina que deberá luchar con Kevin Mier y con Camilo Vargas, Andrés Felipe Román, quien podría ser titular ante Bolivia por la sanción de Daniel Muñoz, Marino Hinestroza y, por último, Dayro Moreno del Once Caldas.

Quedará la expectativa de la decisión final por parte de Néstor Lorenzo si va a alinear alguno de los cuatro jugadores convocados. Por ahora, parece que Andrés Román y Dayro Moreno podrían tener más cabida, dado que la necesidad de Colombia es anotar goles y Dayro les brindaría esa capacidad. Román supliría a Daniel Muñoz, aunque también está Santiago Arias como opción.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Lea también: Carlos Antonio aprobó la convocatoria de Dayro, pero apuntó a Lorenzo: "El club de amigos"

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.