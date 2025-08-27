Actualizado:
Cuatro jugadores de Liga Betplay, convocados para Venezuela - Colombia
El partido entre la Tricolor y la Vinotinto corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas.
Las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 están por terminar, pues en septiembre se efectuarán las fechas 17 y 18, finiquitando así las seis selecciones que avanzarán directamente y aquella que irá a por un cupo vía repechaje.
En la última fecha llama la atención el partido entre Colombia y Venezuela, no solo por tratarse de un 'clásico' sino porque es posible que las dos selecciones lleguen jugándose un cupo directo o la plaza a la repesca internacional.
Por ende, crece la expectativa en cuando a este partido de la fecha 18, pese a que antes de ello Colombia enfrentará a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y Venezuela visitará a Argentina en el MAS Monumental de Buenos Aíres.
Y dada la proximidad de estos encuentros, el entrenador de Venezuela, Fernando Batista, confirmó la convocatoria, que en esta ocasión está compuesta por 32 futbolistas, en donde están incluidos cuatro que se desempeñan en la Liga Betplay.
Cuatro jugadores de Liga Betplay jugarán Venezuela vs Colombia
Los cuatro futbolistas de Liga Betplay que fueron convocados a Venezuela para enfrentarse a Colombia son Wuilker Faríñez (Águilas Doradas), Carlos Vivas (La Equidad), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) y Jhon Murillo (América de Cali).
Es posible que ninguno de estos jugadores sea titular en el partido contra Argentina por la fecha 17, pero podrían ingresar desde el banquillo de suplentes y posteriormente ser protagonistas en el juego ante Colombia de la última jornada.
Fecha y horario de Venezuela vs Colombia por Liga Betplay
El partido Venezuela vs Colombia de la fecha 18 de Eliminatorias sudamericanas se disputará el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín a partir de las 7:30 p. m. (hora local -una hora menos en suelo colombiano-).
Cabe recordar que, previo a la fecha 17, Colombia llega en la sexta posición con 22 puntos, mientras que Venezuela marcha séptima con 18.
