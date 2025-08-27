Cuatro jugadores de Liga Betplay, convocados para Venezuela - Colombia

Las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 están por terminar, pues en septiembre se efectuarán las fechas 17 y 18, finiquitando así las seis selecciones que avanzarán directamente y aquella que irá a por un cupo vía repechaje.

En la última fecha llama la atención el partido entre Colombia y Venezuela, no solo por tratarse de un 'clásico' sino porque es posible que las dos selecciones lleguen jugándose un cupo directo o la plaza a la repesca internacional.

Por ende, crece la expectativa en cuando a este partido de la fecha 18, pese a que antes de ello Colombia enfrentará a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y Venezuela visitará a Argentina en el MAS Monumental de Buenos Aíres.

Y dada la proximidad de estos encuentros, el entrenador de Venezuela, Fernando Batista, confirmó la convocatoria, que en esta ocasión está compuesta por 32 futbolistas, en donde están incluidos cuatro que se desempeñan en la Liga Betplay.