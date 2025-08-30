Dayro apunta a otro récord: la marca que rompería en Selección Colombia

Queda menos de una semana para que la Selección Colombia regrese a las Eliminatorias Sudamericanas en un vibrante partido ante Bolivia que puede dejar lista la clasificación del combinado nacional para el Mundial de 2026. Néstor Lorenzo en esta última entrega de convocatoria llamó nada más ni nada menos que a Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Sin duda alguna, un jugador que ha roto varios récords como goleador del Fútbol Profesional Colombiano y como el máximo artillero en la historia de Colombia con más de 370 anotaciones no podía quedarse afuera del partido más importante del curso de Eliminatorias en el que se debe sellar la clasificación para el Mundial.

En ese sentido, Dayro espera poder sumar minutos nuevamente después de su participación en la Copa América Centenario de 2016, última vez que se puso la camiseta del combinado nacional. Durante ese torneo marcó su último tanto en la tanda de penales ante Perú, claramente no fue registrado como oficial, pero celebró aportando en la clasificación a la semifinal.

Con la convocatoria de Dayro Moreno, el colombiano podría sumar un récord en su carrera deportiva con 39 años, casi 40, dado que cumplirá el 16 de septiembre. Esa marca se romperá en el caso de que sume minutos dependiendo de las decisiones que tome Néstor Lorenzo con su presencia en el campo.

EL RÉCORD DE DAYRO MORENO EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

No se ha cansado de romper todas las marcas con el Once Caldas y como máximo goleador del FPC y el histórico artillero colombiano superando a Falcao García y a Víctor Hugo Aristizábal. En el caso de que sume un minuto con la Selección Colombia en esta merecida convocatoria, superará a otros referentes como el mismo Falcao, Mario Alberto Yepes, entre otros.

Dayro Moreno dejó en claro que la edad no importa, lo que prima en el fútbol son los goles. Evidentemente, en ese sentido, Dayro tiene goles de sobra sin importar sus casi 40 años. Está más vivo que nunca y este llamado lo fortalece más para buscar la clasificación para el Mundial de 2026.

Si el de Chicoral, Tolima tiene presencia en alguno de los dos partidos, Dayro sería el jugador de campo más viejo en jugar en la Selección Colombia con 39 años a solo escasos días de cumplir 40 años. Superará a jugadores como Mario Alberto Yepes y Falcao García. Además, a arqueros como Róbinson Zapata y Miguel Calero.

Lo único que le quedará por delante, pero sería complicado para el tolimense es poder superar a Faryd Mondragón. El guardameta hizo historia jugando en el Mundial con 43 años.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.