Dayro hizo historia con Colombia: llegó el récord que no se esperaba

La Selección Colombia dio un golpe de autoridad en las Eliminatorias Sudamericanas sellando la clasificación para el Mundial de 2026 tras superar a Bolivia de manera categórica con un resultado de 3-0. Néstor Lorenzo dejó la espera atrás y les dio el gusto a los hinchas con una merecida convocatoria, pero sorpresiva de Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Y es que, no sorprende por sus méritos, sino porque lo haya tenido en cuenta justo ahora y no en fechas anteriores cuando rompió todos los récords existentes como goleador del FPC y el máximo artillero colombiano de todos los tiempos superando a Víctor Hugo Aristizábal y a Radamel Falcao García.

Dayro Moreno se metió en la convocatoria y fue suplente de Jhon Córdoba. Ingresó a falta de ocho minutos para que acabara el partido y no pudo hacer mucho durante el poco tiempo que estuvo en cancha. Sin embargo, con tan solo entrar en los primeros segundos, el oriundo de Chicoral, Tolima rompió los libros de historia para la Selección Colombia.

EL RÉCORD DE DAYRO MORENO CON LA SELECCIÓN COLOMBIA TRAS ENTRAR AL CAMPO DE JUEGO VS BOLIVIA

Con tan solo haber reemplazado a Jhon Córdoba, Dayro Moreno hizo historia pura con la Selección Colombia. Con 39 años, casi 40, dado que cumple el 16 de septiembre, el artillero del Once Caldas rompió otro récord en el combinado nacional.

A los 82 minutos, Néstor Lorenzo decidió poner a Dayro Moreno que era el más aclamado y el más pedido por parte de la afición del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Desde los 25 minutos lo estaban coreando. Dayro entró y con su ingreso a la cancha, se convirtió en el jugador de campo más longevo en jugar con la Selección Colombia con 39 años.

Sin duda alguna, esta marca, tal vez hace unos meses era completamente inesperada. Néstor Lorenzo no contó con Dayro Moreno en las últimas fechas de Eliminatorias cuando más se le pedía al argentino convocar a Dayro. Que haya sido convocado para estos dos partidos sorprendió a propios y a extraños.

Romper esta marca y superar a jugadores como Falcao, Mario Alberto Yepes, o hasta arqueros como Róbinson Zapata y Miguel Calero nadie lo esperaba. Pero, Lorenzo lo tuvo en cuenta y lo metió para que estableciera un récord en su laureada carrera.

Dayro Moreno dejó en claro que la edad no importa, lo que prima en el fútbol son los goles. Evidentemente, en ese sentido, Dayro tiene goles de sobra sin importar sus casi 40 años. Está más vivo que nunca y este llamado lo fortalece más para sellar la clasificación.

Con su récord, lo único que le quedará por delante, pero sería complicado para el tolimense es poder superar a Faryd Mondragón. El guardameta hizo historia jugando en el Mundial con 43 años.

