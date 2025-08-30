Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 16:14
Dayro con James y Luis Díaz; probable alineación de Colombia ante Bolivia
El delantero del Once Caldas fue convocado al equipo nacional.
Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y su par de Bolivia, duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 de la tarde.
El partido es de alta importancia para ambas selecciones en sus aspiraciones por obtener un cupo a la cita orbital, donde el conjunto cafetero buscará en condición de local un triunfo que le ayude a salir de una mala racha de seis compromisos sin ganar.
Dayro Moreno podría ser titular en el partido ante Bolivia
Una de las grandes novedades en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo fue el llamado del delantero Dayro Moreno, experimentado jugador que el próximo 16 de septiembre cumplirá 40 años, pero que tiene números bastante destacados en el Once Caldas.
Quien es de momento el máximo goleador colombiano de la historia con 367 anotaciones, además de ser artillero más letal de la Copa Sudamericana con 8 tantos (2 más que su inmediato perseguidor, Ismael Díaz de la Universidad Católica), ha hecho méritos para estar en la convocatoria y su momento dulce con al arco contrario lo podría poner como titular ante Bolivia.
Posible alineación de Colombia ante Bolivia con Dayro Moreno en el ataque
El entrenador de la Selección Colombia podría decantarse por Dayro Moreno en la alineación titular por su experiencia jugando con Once Caldas reiteradamente en alturas como la de Manizales y en el calor de Barranquilla.
El atacante tolimense podría recibir la confianza del técnico Lorenzo y sería el ‘9’ del equipo ante ‘La Verde’, en una alineación donde Camilo Vargas estaría en el arco, línea defensiva con Jhon Lucumí, Deiver Machado, Andrés Felipe Román y Davinson Sánchez, en el centro del campo jugaría Richard Ríos, James Rodríguez y Jefferson Lerma, mientras que en la zona más ofensiva estaría Jhon Arias, Luis Díaz y Dayro como centrodelantero.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2