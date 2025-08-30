Dayro con James y Luis Díaz; probable alineación de Colombia ante Bolivia

Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y su par de Bolivia, duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 de la tarde.

El partido es de alta importancia para ambas selecciones en sus aspiraciones por obtener un cupo a la cita orbital, donde el conjunto cafetero buscará en condición de local un triunfo que le ayude a salir de una mala racha de seis compromisos sin ganar.

Lea también: Durán volverá a verse con Emery y Aston Villa: ya hay fecha oficial