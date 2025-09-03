Actualizado:
Dayro Moreno recibe el respaldo de James: Lorenzo contra las cuerdas
Néstor Lorenzo tendrá que tomar drástica medida con Dayro Moreno tras recibir el respaldo de James Rodríguez.
La Selección Colombia está a punto de iniciar un nuevo reto en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde se tendrá que medir en condición de local ante Bolivia y deberá visitar a Venezuela en la jornada 17 y 18.
Estos dos compromisos serán definitivos para el equipo de Néstor Lorenzo, quien hizo varios movimientos llamativos en la convocatoria, entre los cuales se encuentra justamente Dayro Moreno, quien llega a vestir nuevamente la camiseta de la 'tricolor' con 40 años y, aunque se han dado varias especulaciones con que no vaya a jugar, el goleador ya habría recibido el respaldo de James Rodríguez, quien puede influir para que alcance a sumar un par de minutos.
Llamativa publicación de Dayro Moreno con James Rodríguez en Selección Colombia
Lorenzo es recurrente con los delanteros que convoca, haciendo llamado a Jhon Córdoba y Luis Suárez, pero se dio cuenta que tocaba darle un respiro a la zona ofensiva con un poco más de experiencia que aporte dentro del terreno de juego y en el camerino, tal como lo puede llegar a hacer Dayro Moreno, a quien elogió por el gran momento que está viviendo con Once Caldas a nivel nacional e internacional y espera que este llamado lo tome como un reconocimiento a ello.
El delantero de 40 años se ganó con méritos su convocatoria, pero recientemente el estratega argentino dio a conocer que este podría llegar a ser su tercer opción en cuanto a los jugadores que militan en la zona ofensiva. Sin embargo, una reciente publicación de Dayro dio a entender que su recibimiento fue mejor aceptado de lo que se esperaba y que con el apoyo de sus compañeros se daría la oportunidad de sumar minutos.
A través de sus redes sociales sale nada más y nada menos que junto a James Rodríguez, capitán de la 'tricolor' y al cual aprovechó para elogiar con un "dámelo siempre" y también llenando de ilusión a los fanáticos anunciando la futura clasificación.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias?
La Selección Colombia afrontará sus dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en septiembre, compromisos decisivos para asegurar su clasificación. El jueves 4 de septiembre de 2025, el equipo de Néstor Lorenzo recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 p.m., mientras que el martes 9 de septiembre de 2025 visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, también a las 6:30 p.m.
