Dayro Moreno recibe el respaldo de James: Lorenzo contra las cuerdas

La Selección Colombia está a punto de iniciar un nuevo reto en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde se tendrá que medir en condición de local ante Bolivia y deberá visitar a Venezuela en la jornada 17 y 18.

Estos dos compromisos serán definitivos para el equipo de Néstor Lorenzo, quien hizo varios movimientos llamativos en la convocatoria, entre los cuales se encuentra justamente Dayro Moreno, quien llega a vestir nuevamente la camiseta de la 'tricolor' con 40 años y, aunque se han dado varias especulaciones con que no vaya a jugar, el goleador ya habría recibido el respaldo de James Rodríguez, quien puede influir para que alcance a sumar un par de minutos.

Le puede interesar: Lorenzo se despachó con Dayro: verdadera razón de su convocatoria a eliminatoria

Llamativa publicación de Dayro Moreno con James Rodríguez en Selección Colombia

Lorenzo es recurrente con los delanteros que convoca, haciendo llamado a Jhon Córdoba y Luis Suárez, pero se dio cuenta que tocaba darle un respiro a la zona ofensiva con un poco más de experiencia que aporte dentro del terreno de juego y en el camerino, tal como lo puede llegar a hacer Dayro Moreno, a quien elogió por el gran momento que está viviendo con Once Caldas a nivel nacional e internacional y espera que este llamado lo tome como un reconocimiento a ello.

El delantero de 40 años se ganó con méritos su convocatoria, pero recientemente el estratega argentino dio a conocer que este podría llegar a ser su tercer opción en cuanto a los jugadores que militan en la zona ofensiva. Sin embargo, una reciente publicación de Dayro dio a entender que su recibimiento fue mejor aceptado de lo que se esperaba y que con el apoyo de sus compañeros se daría la oportunidad de sumar minutos.