Dayro no se olvidó del Once Caldas tras clasificar al Mundial: “No estaría acá”

Terminó la espera para que Néstor Lorenzo y sus dirigidos sellaran la clasificación de una buena vez al Mundial de 2026. Pasaron varios jugadores en cada convocatoria y uno de ellos fue nada más ni nada menos que Dayro Mauricio Moreno Galindo que buscaba regresar a una convocatoria tras tantos récords como goleador en Once Caldas.

Vea también: Jesurún cobró la clasificación de Colombia: "Le cumplimos al pueblo"

Desde la fecha de marzo de 2025 se estaba pidiendo su convocatoria, pero Néstor Lorenzo se decantaba por otros jugadores más jóvenes que un delantero de 39 años, casi 40. Todo Colombia pidió la inclusión de Dayro Moreno en la Selección Colombia y el entrenador argentino lo cumplió.

Ovaciones iban y venían en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a la expectativa por su ingreso. Justamente, todo el segundo tiempo los hinchas que colmaron el recinto deportivo corearon el nombre del ibaguereño. Néstor Lorenzo decidió ponerlo a los 82 minutos con un partido ya resuelto. Dayro habló con medios después de la clasificación. El delantero se acordó de donde vino, de su equipo y agradeció el apoyo de todo un país que se moría por verlo de nuevo en selección.

DAYRO MORENO TRAS LA CLASIFICACIÓN AGRADECIÓ AL ONCE CALDAS: “SINO FUERA POR ELLOS NO ESTARÍA ACÁ”

Una vez terminó el partido, Dayro no pudo ocultar su alegría de haber sido parte de la clasificación después de nueve años sin ser convocado a la Selección Colombia. Su participación, pese al poco tiempo de juego ante Bolivia fue aclamada por todo un país que, si la Selección Colombia une, mucho más cuando está el goleador histórico del FPC.

Le puede interesar: ¿A cuántos Mundiales ha clasificado la Selección Colombia?

La emoción del goleador en el momento que lo corearon no tiene comparación. A sus 39 años, agradeció a todo un país por ese apoyo que le han dado durante esta semana y una vez salió su convocatoria, “muy contento por este regreso a la Selección Colombia, que fue tan maravilloso. Gracias a Colombia, me sentí muy orgulloso de que todo el estadio estuviera coreando mi nombre. Muchas gracias por ese apoyo tan maravilloso, fue algo lindo para mí, este día va a quedar marcado para toda mi vida".

Posteriormente, dedicó palabras al Once Caldas afirmando que, si no fuera por su trabajo y esfuerzo, además del trabajo de sus compañeros y cuerpo técnico, su regreso no hubiese sido posible. “Seguiré pensando en trabajar, en el Mundial para seguir trabajando con el equipo que amo que es Once Caldas", arrancó el goleador.

Luego envió un mensaje para el ‘Arriero’ Herrera, “saludos a él y a todos los parceros del equipo la verdad que sin ellos yo no estaría acá, a toda la hinchada del Once Caldas a Manizales y a todo el departamento de Caldas que me apoyan muchísimo”.

Sentenció que lo más bonito en su carrera es poder representar con agradecimiento a las personas que lo rodean, “agradecer a mi familia, a mis padres, a mis hijas, representar a mis hijas es algo muy lindo".