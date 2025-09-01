Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 10:11
Dayro parte en desventaja: Sería la tercera opción de delantero
En una entrevista para Deportes RCN Néstor Lorenzo dejó entrever que si bien Dayro Moreno merecía el llamado a la selección, parte como la tercera opción para ser el delantero titular del equipo.
Para esta nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 Néstor Lorenzo sorprendió con la convocatoria de Dayro Moreno, el delantero era uno de los más pedidos por la afición para solucionar la falta de gol del equipo en los últimos partidos.
Dayro es uno de los delanteros colombianos con mejor momento en la actualidad, siendo el máximo goleador de la Copa Sudamericana con 8 goles. Gracias a esto y a su entrega en el campo el delantero se ganó un puesto dentro de los convocados por Néstor Lorenzo y espera poder hacerse con uno de los lugares en el 11 titular para enfrentar a Bolivia o a Venezuela.
Néstor Lorenzo ve a Dayro como el tercer delantero
Sin embargo, a pesar de elogiar el buen momento y las habilidades del delantero, el técnico de la "tricolor" dejó ver que Dayro sería la tercera opción para el ataque.
Pensé que era el momento, a veces uno tiene delanteros que están 'on fire', los que teníamos están muy bien, Córdoba y Suárez, lo hacen muy bien los dos, pero pensamos que el tercero podía ser Dayro.
Si bien Dayro merecía su llamado a la selección también hay que decir que tanto Luis Suarez como Jhon Córdoba viven un gran momento en sus respectivas ligas, el primero ganándose el puesto de titular en su nuevo club y el segundo que viene de anotar en el último partido de su equipo.
La decisión de quien será el delantero centro titular de la selección Colombia para esta fecha de eliminatorias está muy complicada, Néstor Lorenzo tiene que decidir entre Luis Suarez, Jhon Córdoba o Dayro Moreno, quien así sea el que más pide la gente, parte en desventaja con los otros dos.
