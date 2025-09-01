Dayro parte en desventaja: Sería la tercera opción de delantero

En una entrevista para Deportes RCN Néstor Lorenzo dejó entrever que si bien Dayro Moreno merecía el llamado a la selección, parte como la tercera opción para ser el delantero titular del equipo.

Para esta nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 Néstor Lorenzo sorprendió con la convocatoria de Dayro Moreno, el delantero era uno de los más pedidos por la afición para solucionar la falta de gol del equipo en los últimos partidos.



Dayro es uno de los delanteros colombianos con mejor momento en la actualidad, siendo el máximo goleador de la Copa Sudamericana con 8 goles. Gracias a esto y a su entrega en el campo el delantero se ganó un puesto dentro de los convocados por Néstor Lorenzo y espera poder hacerse con uno de los lugares en el 11 titular para enfrentar a Bolivia o a Venezuela.